Çok sıradan bir kıyafet giymiş olsanız bile bir şal sizin kurtarıcınız olabilir. Tek bir kullanım şekli ile kıyafetinizin duruşunu bir anda değiştirebilirsiniz.

Bir şalın nasıl bu kadar etkili olabileceği konusunda şüpheci davranmanız çok normal ancak size vereceğimiz şal nasıl bağlanır tüyoları ile değişik şal bağlama modelleri kombinleri oluşturduğunuzda ne kadar hoş göründüğünüze siz de şaşıracaksınız. Farklı şal modelleri kullanarak yeni tarzlar oluşturmanız ve aynı zamanda da müthiş derecede şık gözükmeniz mümkün.







Şalları en çok mevsim geçişlerinde tercih ederiz. Çünkü gün içerisinde ne kadar sıcak olursa olsun sabahları işe veya okula giderken esen rüzgâr içimizi ürpertir. Akşamları güneşin de batmasıyla bir soğuk hava dalgası yine bizi üşümeye iter. Bu zamanlarda yanımızda sürekli olarak hırkalar, uzun kollu üstler gezdirmek zorunda kalırız. Aslında bu zahmete şallar ile girmeye hiç gerek yoktur. Farklı şal örnekleri olduğu için çok farklı şekillerde de kullanarak yükümüzü hafifletebiliriz. Üzerimize aldığımız diğer kıyafetler ya çantalarımıza sığmaz ya da sürekli elimizde taşımamız gerektiği için gün içerisinde bizi fazlasıyla yorar. Şal tercih ettiğinizde üşümeye başladığınız anda bu çok az yer kaplayan aksesuarları ince bir battaniye gibi üzerinize alarak rüzgârdan ve soğuktan korunabilirsiniz. Ne kadar ince de olsa bir şal sizin bu mevsim geçişlerindeki üşümenizi engelleyecektir. Üstelik hırka taşımaktan da çok daha kolay bir çözüm olduğu da bir gerçek.



Kullanışlı olması şal kullanımı için tercih edeceğiniz ilk kıstas olabilir. Ancak kesinlikle tek kıstas değildir. Bunun yanı sıra örgü şal modelleri gibi farklı örnekler ile oldukça klas görünümlere ulaşabilirsiniz. Yanınıza şal aldığınızda havanın en sıcak olduğu zamanlarda onu takmak veya üzerinize atmak istemiyorsanız çok basit yöntemler ile tarzınızı da yaratarak şalınızı taşıyabilirsiniz. Örneğin şalınızı çantanıza bağlayın. Bu tarz durumlarda moda ikonlarının ne yaptığını düşünün ve siz de onların yapacaklarını yapın. Çantanızın kenarına isterseniz salınacak bir şekilde isterseniz kurdele yağarak şalınızı takabilirsiniz. Hatta şallarınızın iki ayrı ucunu birleştirerek o gün çantanıza fazlalık gelen eşyalarınızı belki kitabınızı koymak için geçici bir çanta bile yapabilirsiniz kendinize. Yaptığınız bu ufak değişiklikler ile şallarınız elinize taşımak zorunda olduğunuz kıyafetten öte geçecek ve sanki hep öyle kullanıyormuşsunuz gibi bir şekle ulaşacak.







Şallarınızı sadece mevsim geçişlerinde değil her mevsimde kullanabilirsiniz aslında. Yaz mevsiminde boynunuza dolamanız veya üzerinize atmanız tabii ki de oldukça boğucu bir karar olur. Ancak güneşin en tepede olduğu ve sizin de dışarıda bulunmanız gereken saatlerde şallarınızı kendiniz korumak için kullanabilirsiniz. Nasıl olacak diye merak edenler için hemen bahsedelim. Şallarınızı başınıza bir bohem havası yaratacak şekilde bağlıyorsunuz ve kendinizi sokaklara atıyorsunuz. Kapalı giyinmeyi tercih eden kadınlar bile bu şekilde birçok şal modelini kullanabilirler. Moda sürekli bir değişim ve bir noktadan sonra da aslında kendini tekrar halindedir. Geçmişte kadınların nasıl şal modelleri giydiklerini ve bunları saçlarına nasıl taktıklarını inceleyin. Modern zamana bunları kolayca uydurabilirsiniz. İsterseniz bir hippi havasına bürünebilir isterseniz klasik bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu aslında şalınızı bağlama stilinize göre farklılık gösterecektir. Tabi şalınızın rengi de oldukça önemlidir. Eğer klasik bir görünüm elde etmek istiyorsanız siyah renkte bir şal seçmenizde fayda var ya da koyu renkte herhangi bir şal seçebilirsiniz.



Festivalden festivale koşan gençler için de şal aslında bu festivallerde kıyafet olarak kullanabilecekleri tek kumaş bile olabilir. Uzun ve ince, içi göstermeyen kumaşa sahip olan şallar ile kendinize çapraz bantlı üstler tasarlayabilirsiniz. Tüm şal ile bedeninizi sarıp boyundan bağlayarak bir elbise olarak kullanabilirsiniz. Rahat kıyafetlerinizin üzerinde saçlarınızı saklayacak şekilde şallarınızı bağlayarak saçlarınıza şekil verme fırsatı bulamadığınızda bir saç gizleme desteği olarak şallardan yardım alabilirsiniz. Bunların hepsi sizin hayal gücünüze kalmış durumda.







Gündelik hayatta da şalları kullanırken belki de hiç dikkat etmediğiniz farklı amaçlar için kullanmanız da olası. Örneğin basenleri geniş olan kadınların, dikkatleri basenlerinden çekmek için üst gövdelerine dikkati toplatmaları gerekir. Bunu yapmanın da en güzel yolu şallar ile sağlanacak şıklıktan geçer. Şallardan alacağınız yardım ile basenlerinizdeki duruşu hafifletebilirsiniz. İşte size şallar hakkında birçok kullanım alanı ve çeşidi sunduk. İşinize yarayan bilgiyi alın, değerlendirin ve uygulayın. Bunların dışında kendi hayal gücünüzü kullanarak da daha harika çözüm yolları ve kullanım şekilleri geliştirmek sizin elinizde.