Sokak stilinin yeni trendi: Şekerleme elbiseleri

Elele 2024 Mayıs-Haziran sayısından.

Rahatlık ve şıklık arasında bir denge bulmaya çalışırken, nap dress’ler yani ‘şekerleme elbiseleri’ bu ihtiyacı karşılamak için ideal bir seçenek olarak doğdu. Rahat, hafif ve genellikle esnek yapısıyla dikkat çeken bu elbiseler sadece günlük olarak tercih edilmiyorlar. Evde çalışırken, kahve buluşmalarında veya bir yaz partisine giderken olsun, herhangi bir durumda kullanılabilecek çok yönlü parçalar. Genellikle hafif kumaşlardan yapılan nap dress’ler, geniş kesimleri sayesinde hareket özgürlüğü sağlıyor. Bu da farklı beden tiplerine uygun çeşitli kesim ve desen seçenekleri yaratıyor. Bu elbiselerin zarif ve feminen tasarımı, dantel detaylar, volanlar ve çiçek desenleri gibi romantik dokunuşlarla da destekleniyor.

HAZIRLAYAN: İREM NAZ GÜVEL