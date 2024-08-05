Stil: 2024 yazının öne çıkan mayo ve bikinileri
Bu yaz da, deniz tuzu kokusuyla mandalina ağaçlarının ve begonvillerin peşine takılıyoruz. En çok beklediğimiz mevsime giriş yapıyoruz. Bakalım bu sezonun trend dosyasında bizleri neler bekliyor…
1 / 45
Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından
Yüksek Bel Bikiniler
Özellikle bacak boyunu vurgulayan bu yüksek kesimlere göz atmanızda fayda var.
Shan Cruise
2 / 45
Paraiso
3 / 45
Victoria’s Secret Üst 2350 TL
Victoria’s Secret Alt 1450 TL
4 / 45
Yargıcı Üst 1199,99 TL
Yargıcı Alt 1199,99 TL