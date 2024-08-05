Stil: 2024 yazının öne çıkan mayo ve bikinileri

Bu yaz da, deniz tuzu kokusuyla mandalina ağaçlarının ve begonvillerin peşine takılıyoruz. En çok beklediğimiz mevsime giriş yapıyoruz. Bakalım bu sezonun trend dosyasında bizleri neler bekliyor…

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Stil: 2024 yazının öne çıkan mayo ve bikinileri - Resim : 1

Elele Temmuz-Ağustos 2024 sayısından

Yüksek Bel Bikiniler
Özellikle bacak boyunu vurgulayan bu yüksek kesimlere göz atmanızda fayda var.

Shan Cruise

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Stil: 2024 yazının öne çıkan mayo ve bikinileri - Resim : 2

Paraiso

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Stil: 2024 yazının öne çıkan mayo ve bikinileri - Resim : 3

Victoria’s Secret Üst 2350 TL
Victoria’s Secret Alt 1450 TL

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Stil: 2024 yazının öne çıkan mayo ve bikinileri - Resim : 4

Yargıcı Üst 1199,99 TL
Yargıcı Alt 1199,99 TL