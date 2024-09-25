Stil uzmanından 60 yaş üstüne 5 jean tavsiyesi

Yaşa uygun giysiler, salaş veya gösterişsiz görünmek anlamına gelmez; ancak ne yazık ki yanlış kot pantolonlar, yanlış görünmenize ve hissetmenize neden olabilir.

YouTube fenomeni Heather Sinclair, özellikle denim söz konusu olduğunda, güzel görünmek için nasıl giyineceğiniz konusunda önerilerini sizinle paylaşıyor.