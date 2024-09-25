Stil uzmanından 60 yaş üstüne 5 jean tavsiyesi
Bir kot pantolon, yaşınız kaç olursa olsun kıyafetinizi tamamlamaya yardımcı olabilir ya da görünümünüzü kötü etkileyebilir. Ancak vücudumuz değiştikçe giyim tercihlerimiz de değişmelidir. Peki, ama hangi tarz kotları giymeliyiz? diyorsanız YouTube fenomeni Heather Sinclair'e kulak verin...
Yaşa uygun giysiler, salaş veya gösterişsiz görünmek anlamına gelmez; ancak ne yazık ki yanlış kot pantolonlar, yanlış görünmenize ve hissetmenize neden olabilir.
YouTube fenomeni Heather Sinclair, özellikle denim söz konusu olduğunda, güzel görünmek için nasıl giyineceğiniz konusunda önerilerini sizinle paylaşıyor.
1. Ucuz, esnek jeanler
Sinclair, videosunda ucuz, esnek jeanlerin tamamen para israfı olduğunu söylüyor. Üstün esnekliğe sahip bir markaya yatırım yapmak daha iyidir.
@LovingOurAge/YouTube
2. Yanlış Uzunluktaki Jeanler
Sinclair videosunda kot pantolonunuzun ayakkabınıza uygun uzunlukta olduğundan emin olun diyor. "Şimdi kot pantolon giymekten, farklı ayakkabı türlerinden ve yanlış uzunlukta olmaktan bahsedelim. Başka bir deyişle, pantolonun yere sürtünmesinden bahsediyoruz. Pantolonun yere sürtünmesinden daha fazla kıyafete zarar veren bir şey yoktur.
3. Bedeni Uygun Olmayan Jeanler
Jeanlerinizin gerçekten uygun olduğundan emin olun. "Üç numaralı hatadan bahsedelim, doğru bedeni almamak. Bunun için yapacağınız tek şey kendi beden ölçülerinizi bilmek ve satın alırken beden tablosuna muhakkak bakmak.