Tırnak artistlerine göre en iyi 2024 sonbahar tırnak renkleri

Mavi: Kasvetli lacivert ve Gece yarısı mavisi

Mücevher tonlarından ve toprak tonlarından sıkıldıysanız, moka ve merlotlardan uzaklaşın ve daha koyu bir mavi seçin. Streets, "Koyu kobalttan klasik lacivertlere kadar, maviler siyaha göre biraz daha yumuşak bir alternatiftir ve yine de zarif görünürler" diyor. Zoya'nın yaratıcı yönetmeni Rebecca Isa, "Parlak bir son kat ile zarif hale getirebilir veya mat bir üst kat ile biraz punk yapabilirsiniz" diyor.