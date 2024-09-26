Tırnak artistlerine göre en iyi 2024 sonbahar tırnak renkleri
En iyi sonbahar tırnak renkleri mevsim geçişlerinden ilham alır ve buna göre daha sıcak, daha topraksı ve daha kasvetli olma eğilimindedir. İşte en iyi manikürcülere ve tırnak sanatçılarına göre 2024'ün en iyi sonbahar tırnak renkleri...
Bordo: Koyu Kırmızılar, Merlot ve Erik Tonları
Tırnak sanatçısı Ami Streets, "Sadece birini seçmek zorunda kalsaydık, sezonun oje rengi olarak bordoyu seçerdik. Bu kült klasik renk yıllar içinde ikonik bir statüye ulaştı ve özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde oldukça talep görmeye devam ediyor," diyor.
Disko Tırnaklar: Toprak Tonlarında veya Gümüşte Metalik Kaplamalar
Streets, metalik tırnak trendinin, krom kaplamalı ve ışıldayan tırnakların birçok formda son birkaç sezondur kalıcı bir şekilde popüler olduğunu kanıtlayan bir trend olduğunu söylüyor. Görünüme kendi dokunuşunuzu katmak için, zeytin yeşili ve çikolata kahvesi gibi mevsimsel, topraksı tonlarla krom pudraları katmanlayın veya gümüş tırnaklarla tam bir parti moduna geçin. Tırnak sanatçısı Delphine Aïssi, "Gümüş, özellikle yıl sonu tatil kutlamalarının rengi olacak" diyor.
Kahverengi: Sütlü ve Koyu Çikolata Renkleri
İster latte, ister espresso veya çikolata rengi olsun, kahverengi sonbahar için her daim kullanılan bir renk. Tırnak sanatçısı Delphine Aïssi nötr bir kıyafeti süslemek için mükemmeldir, diyor. Daha da fazla derinlik için, üstüne ışıltılı bir vernikle toprak kahverengi tonlarını katmanlamayı düşünün.
Mavi: Kasvetli lacivert ve Gece yarısı mavisi
Mücevher tonlarından ve toprak tonlarından sıkıldıysanız, moka ve merlotlardan uzaklaşın ve daha koyu bir mavi seçin. Streets, "Koyu kobalttan klasik lacivertlere kadar, maviler siyaha göre biraz daha yumuşak bir alternatiftir ve yine de zarif görünürler" diyor. Zoya'nın yaratıcı yönetmeni Rebecca Isa, "Parlak bir son kat ile zarif hale getirebilir veya mat bir üst kat ile biraz punk yapabilirsiniz" diyor.