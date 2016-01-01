Tommy Hilfiger, 2016 Sonbahar koleksiyonunu NYFW kapsamında Park Avenue Armory’de düzenlenen defilesiyle tanıttı.

Tommy Hilfiger, bu sezon deniz sevgisini nostaljik bir filtreden geçiriyor ve geçmiş bir dönemin romantizmiyle buluşturuyor. Erkeksi ve kadınsı stilleri harmanlayan, sevimli ve eğlenceli koleksiyonda karşımıza çıkan beklenmedik kombinasyonlar kural tanımazlık hissi ve sinematik bir hava yaratıyor.



Gözünüzde genç bir kız canlansın, büyükannesinin 40’lı yıllardan kalma favori elbisesini bulmuş, üzerine bir boyfriend ceket giymiş, ayağına ışıltılı ayakkabılar geçirip sokağa fırlamış. Bu özgür ruh, 2016 Sonbahar koleksiyonuna damgasını vururken klasisizmin kodları eğlenceli bir tarzla yorumlanıyor. Geleneksel tarzın hakim olduğu asker tipi ceketler; kışlık yünlü kumaşlar, büyük boy kesimler, altın rengi madalya ve biye gibi detaylarla yenilenmiş. Balıkçı kazaklar tül parçalarıyla yumuşatılırken bol paçalı denizci pantolonlar kadifeyle yorumlanıyor ve kısalan boylarıyla dikkatimizi iri payetli fiyonklu, loafer tipi yüksek topuklu ayakkabılara çekiyor. Kalın çizgili deri üstler, sevimli pijamalar ve denizci dövmelerinden ilham alan desenleriyle neşeli ipek elbiseler karma temayı devam ettiriyor.

Rahat bir dünyada gerçekten özel kıyafetler gitmek iyi hissettiriyor. Bu koleksiyon, geçmişin romantizmini alıp bugünün gençlik enerjisiyle sentezliyor.

Modeller

Defilenin açılışını ve kapanışını Tommy Hilfiger kadın koleksiyonlarının yeni marka elçisi, süper model Gigi Hadid yaptı. Podyuma çıkan diğer top modeller arasında Hailey Baldwin, Sara Sampaio, Taylor Hill, Martha Hunt, Binx Walton, Imaan Hammam, Julia Nobis, Fei Fei Sun ve Stella Maxwell yer aldı.