Topuklu ayakkabı giyerken bunlara dikkat!

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Topuklu ayakkabıdan vazgeçemiyorsanız, küçük ipuçlarına göz atın!

Yazı: Aytaç Özkardaş Gozzi/Formsante



Biliyoruz, topuklu ayakkabılarınız çok güzel, siz de onların içinde çok alımlısınız ve ne kadar zorlanırsanız zorlanın kendinizi harika hissediyorsunuz. Ancak tüm bunlar uzun süreli kullanımlarda yüksek topukların bazı sağlık riskleri taşıdığı gerçeğini değiştirmiyor. Hekimlerin tüm uyarılarına rağmen ne biz ne de moda endüstrisi onlardan vazgeçebiliyor. Hatta son birkaç yıldır topuklar yükseldikçe yükseliyor!



Madem yüksek topuklardan vazgeçemiyoruz; konforlu, sağlıklı ayakkabılar tüm ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor, o zaman ayaklarımıza verdiğimiz bu rahatsızlığı en aza indirecek birtakım önlemler almak, onlar için bir şeyler yapmak gerekiyor.



STİLETTOMUN NE ZARARI VAR Kİ?

Ayaklarımız en doğal pozisyonunda, en rahat ayakkabıların içinde bile olsa tüm vücudumuzun yükünü bir hayat boyunca kilometrelerce taşıyor. Yüksek topuklar ise vücudumuzu doğal olmayan bir pozisyonda durmaya zorluyor ve bu da ayağımızın ön kısmına ekstra yük binmesine, bileğin arkasında bulunan Aşil tendonunun kısalmasına, baldır kaslarının kasılmasına, bilek ve bel problemlerine neden olabiliyor.



Aşil tendonu ve baldırlar: Aşil tendonu ayağın arka tarafında bulunan ve kalf (baldır) kaslarını topuk kemiğine bağlayan kalın, güçlü bir tendondur. Uzun süre topuklu ayakkabı giymek, topuğun yerle temasını sınırlayacağı için baldır kasları ile Aşil tendonunun kısalıp gerilmesine neden olabiliyor. Aşil tendonunu ve baldır kaslarını esneten (ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz) egzersizler bu sorunu azaltmaya yardımcı oluyor.



Parmaklar: Yüksek topukların yarattığı bir başka problem de ayakların ön kısmına binen yükten dolayı parmaklarda meydana geliyor. Parmaklar ya öne doğru ya da birbirlerine doğru sıkışıyor. Bu da su toplamalarından nasırlara, yangılı şişliklerden parmaklarda şekil bozukluklarına kadar bir dizi soruna neden oluyor. Parmaklarda meydana gelen bu değişiklikler ağrılı olmasının yanı sıra estetik olarak da sorun yaratıyor.



Sırt ve dizler: Yüksek topuklu ayakkabılar ağırlık merkezimizin öne doğru kaymasına neden oluyor, omurga da bunu dengelemek için geriye doğru bükülüyor. Bu da uzun süre yüksek topuklular üzerinde kaldığımızda sırt ağrısı çekmemize neden oluyor.

