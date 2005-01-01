Hayatımız trendler üzerine kuruldu! Artık
etrafımızdaki bir takım insanları trendsetter diye tanımlıyor, in ve
outlar üzerine konuşuyor, mekanların popülerliğini trendi olup
olmadığına göre ölçüyoruz. İşte bu da bir nevi "Trendlerle yaşama
trendi."
Üstelik hayat bizi alıp trend yollarında sürüklerken,
ciddi araştırma şirketleri vazifeden görev çıkarıp çoktan, yeni sezonun
trendlerini belirliyor, bizi sınıflandırıyor hatta tüketim
alışkanlıklarımıza göre hangi trendleri takip ettiğimizi izliyor. Son
olarak HTP Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin "Verilerle Türkiye'de
Kadın" raporu Türkiye'de kadınların trendlere olan eğilimini ve
markalarla olan ilişkilerini ortaya çıkardı.
Reklamcılık Vakfı
tarafından Haziran 2005'te yapılan Derin Demografi seminerlerine sunulan
raporda, Türkiye'deki kadın nüfusunun büyüklüğü, eğitim seviyeleri, yaş
ve medeni halleri, meslekleri, yaşam evreleri, alışverişte karar verme
güçleri, yaşam tarzları, ürün sahiplikleri ve medya tüketim
alışkanlıkları hakkında önemli veriler bir araya toplandı. Devlet
İstatistik Enstitüsü verilerinden derlenerek bir araya getirilen raporda
ayrıca, HTP'nin 27 ilde bizzat yaptığı araştırmanın sonuçları da yer
alıyor.
Sizin trendiniz hangisi?
Verilerle Türkiye'de Kadın Raporu'nda; Türkiye'de kadınların sergilediği
trend eğilimleri rakamlarla açıklanmadan önce trend tipleri de
tanımlanmış. İşte rapora göre, trend tipleri ve tanımları...