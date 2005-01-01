Toksik korkudan, küçük lükslere işte trendlerin en trendileri...

Hayatımız trendler üzerine kuruldu! Artık etrafımızdaki bir takım insanları trendsetter diye tanımlıyor, in ve outlar üzerine konuşuyor, mekanların popülerliğini trendi olup olmadığına göre ölçüyoruz. İşte bu da bir nevi "Trendlerle yaşama trendi."Üstelik hayat bizi alıp trend yollarında sürüklerken, ciddi araştırma şirketleri vazifeden görev çıkarıp çoktan, yeni sezonun trendlerini belirliyor, bizi sınıflandırıyor hatta tüketim alışkanlıklarımıza göre hangi trendleri takip ettiğimizi izliyor. Son olarak HTP Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin "Verilerle Türkiye'de Kadın" raporu Türkiye'de kadınların trendlere olan eğilimini ve markalarla olan ilişkilerini ortaya çıkardı.Reklamcılık Vakfı tarafından Haziran 2005'te yapılan Derin Demografi seminerlerine sunulan raporda, Türkiye'deki kadın nüfusunun büyüklüğü, eğitim seviyeleri, yaş ve medeni halleri, meslekleri, yaşam evreleri, alışverişte karar verme güçleri, yaşam tarzları, ürün sahiplikleri ve medya tüketim alışkanlıkları hakkında önemli veriler bir araya toplandı. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinden derlenerek bir araya getirilen raporda ayrıca, HTP'nin 27 ilde bizzat yaptığı araştırmanın sonuçları da yer alıyor.

Verilerle Türkiye'de Kadın Raporu'nda; Türkiye'de kadınların sergilediği trend eğilimleri rakamlarla açıklanmadan önce trend tipleri de tanımlanmış. İşte rapora göre, trend tipleri ve tanımları...



