Bahar canlı renkleri sepetine toplayıp geldi! Özellikle çizgilerle iddiasını ortaya koyan tonlar göz alıcı. Unutmayın bu defa ne kadar zıt, o kadar tarz...

Fotoğraf: Nudan Usta

Styling: Aslıhan Sever

Styling Asistanı: Sudenaz Tuğcu



Isınma turları

Çizgiler gökkuşağından rol çalıyor! Stilinize biraz eğlence katmaktan korkmayın. Özgürsünüz...





1. Paltoi 490 TL, 2. Köksal Atay 400 TL, 3. Chloe 1642 TL, 4. Fjallraven Kanken 385 TL, 5. Knitss 850 TL, 6. Cos 390 TL



Klasik parçaları sportifleştirebildiğimiz stilleri seviyoruz. Kişiselleştirdiğimiz bir kombin her zaman kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Bu tarzın başrolünde tabii ki sneaker’lar var.





1. Knitss 1100 TL, 2. 113 Studio 453 TL, 3. Fjallraven Kanken 345 TL, 4. Dkny 495 TL



İki sezondur olduğu gibi bu sezon da omuzlar ön planda. Estetik duruşu ve elegan tavrıyla birçok defilede karşımıza çıkan omzu açık tasarımları sportif parçalarla olduğu kadar klasik parçalarla da kombinleyebilirsiniz.





1. Exquise 719 TL, 2. Calvin Klein 877 TL, 3. Mango 35.99 TL, 4. Hooop the bag 180 TL, 5. Christian Louboutin 3125 TL



Çizgilerle dans

Çizgilerin tavrını sevenler bu sezon da kazanıyor. Çizgiler hız kesmeden kendini yeni sezona uyarlıyor. Jean’le de oldukça yakışan bu cool tavra kendinizi kaptırın!



