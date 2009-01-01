Fotoğraf: Nudan Usta
Styling: Aslıhan Sever
Styling Asistanı: Sudenaz Tuğcu
Isınma turları
Çizgiler gökkuşağından rol çalıyor! Stilinize biraz eğlence katmaktan korkmayın. Özgürsünüz...
1. Paltoi 490 TL, 2. Köksal Atay 400 TL, 3. Chloe 1642 TL, 4. Fjallraven Kanken 385 TL, 5. Knitss 850 TL, 6. Cos 390 TL
Klasik parçaları sportifleştirebildiğimiz stilleri seviyoruz. Kişiselleştirdiğimiz bir kombin her zaman kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Bu tarzın başrolünde tabii ki sneaker’lar var.
1. Knitss 1100 TL, 2. 113 Studio 453 TL, 3. Fjallraven Kanken 345 TL, 4. Dkny 495 TL
İki sezondur olduğu gibi bu sezon da omuzlar ön planda. Estetik duruşu ve elegan tavrıyla birçok defilede karşımıza çıkan omzu açık tasarımları sportif parçalarla olduğu kadar klasik parçalarla da kombinleyebilirsiniz.
1. Exquise 719 TL, 2. Calvin Klein 877 TL, 3. Mango 35.99 TL, 4. Hooop the bag 180 TL, 5. Christian Louboutin 3125 TL
Çizgilerle dans
Çizgilerin tavrını sevenler bu sezon da kazanıyor. Çizgiler hız kesmeden kendini yeni sezona uyarlıyor. Jean’le de oldukça yakışan bu cool tavra kendinizi kaptırın!