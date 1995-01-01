Sanat tarihçisi Linda Nochlin’in, “Caddede yürüyen tek sanat modadır” sözü tamamen gerçek oldu; hem de 61. Grammy Ödül Töreni’nde. Botticelli’nin Venüs’ün Doğuşu tablosunu hatırlatan Thierry Mugler’ın 1995 Haute Couture tasarımı, Cardi B’yi yürüyen bir sanat eserine dönüştürdü.

Thierry Mugler’ın 1995 Sonbahar/Kış Haute Couture defilesine dair ne biliyoruz? Defile Paris’in efsanevi sirklerinden Cirque d’Hiver’da gerçekleşti ve bir saatlik şov Fransız televizyonlarından canlı olarak yayınlandı. Kate Moss, Naomi Campbell ve Claudia Schiffer başta olmak üzere dönemin süper modelleri bu hedonistik koleksiyonu omuzladılar ve defilede James Brown’ın canlı performansı yükseldi. Sonuç olarak Cardi B’nin elbisesinin alt metninde, moda tarihinin en büyük şovlarından birinin gizlendiğini Z kuşağı da öğrenmiş oldu. Teşekkürler Cardi B!





Venüs'ün doğuşu





Thierry Mugler