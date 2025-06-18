Vogue Eyewear x Gamze Erçel koleksiyonu tanıtıldı

Vogue Eyewear, İlkbahar Yaz koleksiyonunu Gamze Erçel ile birlikte düzenlenen bir davet ile sergiledi. Gamze Erçel, ilk kez geçtiğimiz yıl Vogue Eyewear’in yüzü olmuştu. Ayrıca markanın yüzü olan ilk Türk isimdi. Marka bu yıl Gamze Erçel ile ikinci yılını da bu davetle kutlamış oldu diyebiliriz. Moda dünyasından basın ve içerik üreticilerinin katıldığı davette yeni koleksiyon ilk defa görüldü.

Koleksiyondan bahsedersek, yeni sezonda renkli, pastel tonlar, canlı renkler görülüyor. Lensler şeffaf ve açık tonlarda, yani koyu tonların arkasına saklanmak yok. Kalın formlar, aynı rengin farklı tonlarını içeren karma renkli çerçeveler de söz konusu.

İşte İlkbahar-Yaz 2025 koleksiyonundan bazı güneş gözlükleri…