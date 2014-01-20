Yargıcı'da indirim zamanı

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Yargıcı'da net %50 indirim başladı.

Yargıcı indirim dönemi ile uygun fiyatlarla gardırobunuza yatırım yapma fırsatının tam zamanı! 20 Ocak 2014 Pazartesi gününden itibaren net %50 indirime giren Yargıcı, şıklığınıza şıklık katmak için sizleri bekliyor. Üstelik Online Shop’ta da geçerli olan Yargıcı indirimini kaçırmayın!



Yargıcı’da 20 Ocak 2014 Pazartesi günü itibariyle tüm ürünlerde net %50 indirim başlıyor.

Doğallığı, sadeliği ve şıklığı bir arada sunan Yargıcı Sonbahar-Kış Koleksiyonu yüzde %50 indirimle sevenleriyle buluşuyor.

Üstelik Yargıcı Online Shop’ta da geçerli olan indirimden tek bir tıkla faydalanabilirsiniz. Tüm Türkiye’ye gönderim imkânı sağlayan Yargıcı Online Shop ile giyimden aksesuara, dekorasyondan kozmetiğe birçok ürünü kolay ve güvenilir bir şekilde uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.