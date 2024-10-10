Universal Design Studio imzalı yeni tasarım ile sanat ve moda bir arada

Londralı Universal Design Studio imzası taşıyan yeni görünümünü Beymen İstinyepark, mağazada gerçekleştirdiği büyük bir davet ile moda, sanat ve basın dünyasından isimlerle paylaştı.

İstanbul boğasından alınan ilham ile dalga formlu yarı opak cam paneller tasarımda kullanılmış.

Mimar Carlo Scarpa’nın imza desenlerine ithafen terrazzo zemin tercih edilmiş. Ayrıca zeminlerde Begüm Cânâ Özgür’ün Beymen’e özel olarak tasarladığı dokuma halılar yer alıyor.

Ayrıca mağazada önde gelen sanatçıların eserleri de yer alıyor. Heykel sanatçıları Koray Arış ve Ali Şentürk, sanatçı Adrian Altıntaş, Lal Batman, Marion Verboom, ressam Claire Chesnier ve disiplinlerarası sanatçı Pablo Davilo’nun eserleri sanat galerisi edasıyla mağazada yer alıyor.

Yenilenme sürecinde mağaza 892 metrekare daha büyüyerek 6.247 metrekareye ulaşmış. Ayrıca kozmetik, cilt bakımı, saç bakımı ve makyaj kategorileri de genişletilmiş. Çanta reyonu ise daha yüksek tavanlı ve ferah bir görünüme kavuşmuş.

Etkinlikte ayrıca Karsu ve Valeron da davetliler için performans sergilediler.