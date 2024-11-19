Ünlü otomobil markası Jaguar artık yeni bir logoya sahip

Independent'ın haberine göre Jaguar eski modellerle yeni modeller arasında 'bir bariyer oluşturmak' için bir yıl ara verdi. Lüks araç üreticisi, 2026 yılında üç yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek. Ünlü marka tamamen elektrikli lüks bir marka olma yolunda ilerlerken yeniden markalaşma sürecinin bir parçası olarak yeni logosunu tanıttı. İngiliz otomobil üreticisi, kendisini ultra lüks EV markası olarak yeniden konumlandırıyor ve bu yeni yönelim, gelecekteki Jaguar'lar için yeni amblemlerle birlikte geliyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Markadan yapılan açıklamaya göre kurucusu Sir William Lyons'un "Benzeri olmayan" tanımlamasını yaptığı Jaguar, yeniden tasarlanmış marka kimliğiyle bugünden itibaren yeni bir dönem başlatıyor. Yeni dönemin simgesi olarak 'Benzersiz ve özgün olma' anlayışı öne çıkartılıyor. Marka Jaguar dünyasının tüm yönlerini “Coşkulu Modernizm” olarak tanımlıyor.

YENİ JAGUAR HAKKINDA

Jaguar'ın Kreatif Direktörü, Baş Tasarımcısı Profesör Gerry McGovern, yeni Jaguar'ı şu sözlerle tanımlıyor: "Yeni Jaguar, Coşkulu Modernizm bakış açısıyla yeniden tanımlanmış bir marka. Her temas noktasında yaratıcı, cesur ve sanatsal. Benzersiz ve korkusuz. Bu, Jaguar'ın özünü yeniden yakalayan, onu, çağdaş kitlesiyle bir zamanlar çok sevilen değerlere geri döndüren yepyeni bir imaj. Jaguar'ı gelecek için yeniden ortaya çıkarıyoruz ve Jaguar topluluğunun hayatlarını zenginleştiren marka statüsünü geri kazandırıyoruz".

YENİ SEMBOL

Açıklamaya göre Jaguar'ın yeni sembolü; geometrik form, simetri ve sadelik gibi öğelerle modernizm vurgusunda bulunuyor. Canlı renkler, Jaguar'ın yeni marka kimliğinin temelini oluşturuyor ve markanın değerleri ile sanata olan bağlılığını yansıtıyor. Ton yapı taşları, ressamın paletinden ilham alarak birincil renkler olan sarı, kırmızı ve mavi ile şekillenirken, Jaguar’ın yeni kimliğinde doku ve hareketle hayat buluyor. Bu renkler, sanatın gücüyle Jaguar'ın estetik vizyonunu ortaya koyuyor.

Açıklamaya göre yeniden tasarlanan Jaguar “Leaper” logosu her zaman ileriye sıçrayarak, mükemmelliğin bir temsili ve markanın ayırt edici özelliği olarak konumlandırılıyor.

'KORKUSUZ OLMAMIZ GEREKİYORDU'

Jaguar Genel Müdürü Rawdon Glover, "Böylesine küresel çapta tanınmış bir markayı geri getirmek için korkusuz olmamız gerekiyordu" derken şu ifadeleri kullanıyor: "Jaguar, geleneklere meydan okurken her zaman en iyi halindeydi. Bu felsefe, bugün yeni marka kimliğimizde görülüyor ve önümüzdeki aylarda daha da ortaya çıkacak. Bu, tam bir sıfırlama. Jaguar, özgünlüğünü geri kazanmak ve yeni bir nesle ilham vermek için dönüşüyor. Sonunda dünya Jaguar'ı göreceği için heyecanlıyım."

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar’ın bugün duyurulan dönüşümünün bir sonraki aşaması, 2 Aralık 2024’te (Türkiye saatiyle 3 Aralık) Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami Art Week kapsamında, Tasarım Vizyon Konsepti’nin tanıtımıyla devam edecek. Jaguar, Miami'de Coşkulu Modernizm yaratıcı felsefesinin fiziksel yansımasını bir Tasarım Vizyonu Konsepti içinde yeni marka kimliği ile ilk kez fiziksel bir gösterimle sunacak.