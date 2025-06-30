Yazın beklenmedik trendi: Balon etekler ve elbiseler

2025 İlkbahar sezonunun kabarık etekleri ve elbiselerini yalnızca “1980’lere dönüş” olarak tanımlamak, hem bu tasarımlara hem de o abartılı dönemin balo elbiselerinden çok önce var olan zarif balon formlu parçalara haksızlık olur.

Marc Jacobs, Alaïa, Chloé, JW Anderson ve diğer markaların podyumlarında gördüğümüz bu hacimli formlar; 1780’lerde popüler olan robe à la polonaise elbiselerine ve 1910’ların başında Jeanne Lanvin ile Paul Poiret’in tasarladığı peplum ve katlı eteklere benzetiliyor.