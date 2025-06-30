Yazın beklenmedik trendi: Balon etekler ve elbiseler
Geçtiğimiz yıl podyumlardan mağaza vitrinlerine kadar her yerde karşımıza çıkan balon etekler, adeta bir patlama yaşayarak büyük bir popülarite kazanmıştı. Sufle gibi kabaran etekler ve krem şantiye benzeyen elbiseler moda dünyasına damgasını vurmuştu. Şimdilerde ise bu balon etek trendi popülaritesini korumaya devam ediyor. Size rehberlik etmesi için, sezonun en iyi balon etek ve elbiselerini aşağıda bir araya getirdik.
2025 İlkbahar sezonunun kabarık etekleri ve elbiselerini yalnızca “1980’lere dönüş” olarak tanımlamak, hem bu tasarımlara hem de o abartılı dönemin balo elbiselerinden çok önce var olan zarif balon formlu parçalara haksızlık olur.
Marc Jacobs, Alaïa, Chloé, JW Anderson ve diğer markaların podyumlarında gördüğümüz bu hacimli formlar; 1780’lerde popüler olan robe à la polonaise elbiselerine ve 1910’ların başında Jeanne Lanvin ile Paul Poiret’in tasarladığı peplum ve katlı eteklere benzetiliyor.
Elbiselere gelince; Chloé ve Stella McCartney'nin ilkbahar podyumlarında gördüğümüz bol kesimli, büzgülü etek uçları, modern bohem tarzı benimseyenler arasında hızla popülerleşiyor.
Artık balon etekler her zamankinden daha giyilebilir durumda, bu nedenle bu silüeti deneme zamanı geldi. Sezonun en iyi kabarık etek ve elbiselerini keşfetmeniz için sizin için en çarpıcı parçaları bir araya getirdik.
BEYMEN -Maraliana Seraphin - Beyaz Midi Boy Pileli Kadın Balon Etek
MANGO- İşlemeli balon etek