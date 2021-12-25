Yılbaşı gecesi ofiste, yemekte, partide ne giyilir? 45 parça ile 11 kombin

Bu yılbaşında ne giyeceğim derdine son vermek için sizlere ofiste, yemek kutlamalarında dışarıda herhangi bir partide giyebileceğiniz yılbaşı kombin önerileri hazırladık. Ofis partilerinde, arkadaşlarla yılbaşı kutlamalarında veya bir yılbaşı yemeğinde size ilham olması için 11 yılbaşı kombin önerisi hazırladık. Sade, şık, süslü, eğlenceli, elegant, parıltılarla dolu kombinlerle bu yılbaşında göze çarpan siz olabilirsiniz. Göz alıcı stiliniz gibi yeni yılınızda göz alıcı geçsin.... Pandemiden sonra belkide değişiklik olması için dışarıya çıkmak veya evde sevdiklerinizle vakit geçirmek istiyorsanız sizler için pantolon kombini, etek kombini, elbise kombini, tulum kombini hazırladık. Trend olan tüm parçaları bir araya getirdik.

Pullu elbise kombini

Elbise: Zara Kısa Payetli Elbise 749,95 TL

Ayakkabı: Topuklu Spiral Sandalet 749,95 TL

Çorap: Siyat Premier Magic Effects Külotlu Çorap 42,95 TL

Çanta: Valentino Garavani Rockstud Kırmızı Kadın Deri Omuz Çantası 16.950,00 TL