Yılbaşı gecesi ofiste, yemekte, partide ne giyilir? 45 parça ile 11 kombin
Yılbaşına sayılı günler kala en çok aklımıza gelen sorulardan biri bu yılbaşında ne giymeliyim? Ofiste, yemekte, partide ne giyeceğiniz konusunda kafanızda soru işareti varsa sizler için hazırladığımız 11 yılbaşı kombin önerisi ilham olabilir. Ofiste, partide veya yemekte kombin önerileri...
Bu yılbaşında ne giyeceğim derdine son vermek için sizlere ofiste, yemek kutlamalarında dışarıda herhangi bir partide giyebileceğiniz yılbaşı kombin önerileri hazırladık. Ofis partilerinde, arkadaşlarla yılbaşı kutlamalarında veya bir yılbaşı yemeğinde size ilham olması için 11 yılbaşı kombin önerisi hazırladık. Sade, şık, süslü, eğlenceli, elegant, parıltılarla dolu kombinlerle bu yılbaşında göze çarpan siz olabilirsiniz. Göz alıcı stiliniz gibi yeni yılınızda göz alıcı geçsin.... Pandemiden sonra belkide değişiklik olması için dışarıya çıkmak veya evde sevdiklerinizle vakit geçirmek istiyorsanız sizler için pantolon kombini, etek kombini, elbise kombini, tulum kombini hazırladık. Trend olan tüm parçaları bir araya getirdik.
Pullu elbise kombini
Elbise: Zara Kısa Payetli Elbise 749,95 TL
Ayakkabı: Topuklu Spiral Sandalet 749,95 TL
Çorap: Siyat Premier Magic Effects Külotlu Çorap 42,95 TL
Çanta: Valentino Garavani Rockstud Kırmızı Kadın Deri Omuz Çantası 16.950,00 TL
Elbise kombini
Elbise: Drapeli Blazer Elbise 999,95 TL
Ayakkabı: Mach&Mach Pembe İncili Topuklu Ayakkabı 18.250,00 TL
Çanta: Püsküllü ve Pullu Çapraz Askılı Çanta 399,95 TL
Parti kombini
Ceket: Payetli Oversize Blazer 899,95 TL
Küpe: Taşlı Küpe 199,95 TL
Ayakkabı: Gianvito Rossi Mor Pembe Deri Topuklu Ayakkabı 11.450,00 TL
Çanta: Prada Satin Handbag
Kırmızı elbise kombini
Elbise: New Arrivals Bianca in Vin de Cerise 1,950.00 TL
Ayakkabı: Bottega Veneta Taş İşlemeli Kadın Sandalet 22.450,00 TL
Çanta: Bottega Veneta
Küpe: Begüm Khan Queen All Hearts Earrings 12.600TL