Zamansız şıklığın simgesi: Geri dönen baklava desen kazaklarla kombin önerileri

Moda dünyası sürekli bir döngü içinde olsa da bazı parçalar vardır ki her sezon kendini hatırlatır ve gardıropların 'klasik' köşesinde yerini sağlamlaştırır. Bu kışın en güçlü geri dönüş yapan parçası ise şüphesiz 'Argyle' ya da halk arasında bilinen adıyla' Baklava Desenli' Kazaklar!

Aybüke Sengir

İskoçya kökenli bu ikonik desen, kolej (preppy) stilinin anahtar parçası olmasının yanı sıra, modern dokunuşlarla birleşerek günümüzün hem lüks hem de rahat şıklığını bileştiriyor. İşte geri dönen baklava desen kazaklarla kombin önerileri...

