Zamansız şıklığın simgesi: Geri dönen baklava desen kazaklarla kombin önerileri

İskoçya kökenli bu ikonik desen, kolej (preppy) stilinin anahtar parçası olmasının yanı sıra, modern dokunuşlarla birleşerek günümüzün hem lüks hem de rahat şıklığını bileştiriyor. İşte geri dönen baklava desen kazaklarla kombin önerileri...

Pinterest: @xenchikafanasjeva