Netflix üyelik ücreti 2022 ne kadar? Nasıl üye olunur? İşte Netflix üyeliğe dair tüm merak edilenler

Video akış hizmeti Netflix Ekim 2022 rakamlarına göre dünya genelinde yaklaşık 223 milyon aboneye sahip. Normalde 3 farklı abonelik modeli barındıran Netflix, 2022 yılında 12 ülke için bir de reklam destekli paketini açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye yok. Yeni paket 3 Kasım'dan itibaren ABD, Kanada, Avustralya, Brezilya, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık'ta mevcut. Bu makalede ise Netflix üyelik ücreti ne kadar? Netflix'e nasıl abone olunur gibi merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz.(Bu yazının ardından Disney Plus üyelik ücreti ne kadar? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

Netflix üyelik ücreti 2022 ne kadar?

Türkiye'de Netflix'in 3 üyelik paketi bulunuyor. Netflix kullanıcıları Türkiye'de "Temel", "Standart" ve "Özel" paketler arasında tercih yapabiliyor. Aylık plan ücretleri ise 45,99 TL ile 93,99 TL arasında değişiyor. Netflix üyelik ücreti ve paketleri şöyle:

Temel Plan: Aylık 45,99 TL

Aylık 45,99 TL Standart Plan: Aylık 69,99 TL

Aylık 69,99 TL Özel Plan: Aylık 93,99 TL





Temel paket

Netflix temel üyelik paketinde tüketiciler aynı anda sadece bir ekrandan Netflix'i kullanabilirken, içerikleri telefon ve tabletten izleyebiliyor.

Standart Paket

Netflix'in standart üyelik paketinde aynı anda izlenebilen ekran sayısı ikiye çıkarken, tablet ve telefon sayısı da ikiye çıkıyor. Standart pakette tüketiciler içerikleri HD seçeneğiyle izleyebiliyor.

Özel paket

Özel pakette ise aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı dörde çıkarken, içerik indirebileceğiz tablet ve telefon sayısı da dörde çıkıyor. Kullanıcılar içerikleri dizüstü bilgisayar, telefon veya tabletlerinden ultra HD kalitesinde izleyebiliyor.

Netflix'e nasıl üye olunur?

Netflix'e üye olma yolları ise şöyle:

Netflix resmi web sitesine girin. (Buraya tıklayarak girebilirsiniz.)

Açılan sayfada e-posta adresinizi girin ve "İzlemeye başla" yazısına tıklayın.

Daha sonra açılan ekrandan kendinize uygun planı seçerek "Devam et"e tıklayın.

E-posta adresinizi ve şifrenizi belirleyin.

Ödeme yönteminizi seçin.

Netflix aboneliğiniz başladı.

Netflix üyelik paketi nasıl değiştirilir?

Bir Netflix abonesisiniz ve Netflix'i aynı anda daha fazla cihazdan izlemek izlemek istiyor bu nedenle paket değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Peki, Netflix'te paket değiştirme nasıl yapılıyor? Paketinizi değiştirmek her zaman mümkün.

Adım Adım Netflix'te Paket Değiştirme

1. Adım: Netflix'in sitesinde oturum açıp hesap sayfanıza gidin.

2. Adım: Plan Ayrıntıları sekmesi altında Plan Değiştir seçeneceğini tıklayın. Eğer bu seçeneği görmüyorsanız destek almak için Netflix'e ulaşabilirsiniz.

(Netflix bu konuda "Hesabınız askıdaysa, yeniden kullanılabilir hâle gelene kadar plan değişikliği yapılamaz. Kullanılabilir plan ve ücret ayrıntılarını görebileceğiniz bir sayfa açılacak. İstediğiniz planı seçin, ardından Devam Et ya da Güncelle düğmesine tıklayın" uyarısı yapıyor)

3. Adım: Onayla tuşuna bakın. Pakette yapacağınız bu değişiklik belirtilen günde geçerli oluyor. Yeni ücret, bu işlemi takip eden ilk faturalama tarihinde yansıyor. Burada paket büyütmelerinın aynı tarih, plan küçültmelerinin ise bir sonraki faturalama tarihinde geçerli olduğunu hatırlatmak yarar var.

Netflix ücreti nasıl ödenir?

Netflix'te ücret ödeme için çeşitli yöntemler var.

1. Yöntem: Banka ve Kredi kartları

2. Yöntem: Sanal kartlar (Belirli ülkelerde)

3. Yöntem: Ön ödemeli kartlar (Visa, MasterCard, American Express)

4. Yöntem: Netflix hediye kartı (Bu yöntemde bir kişiye abonelik de hediye edebiliyorsunuz. Şu an HepsiBurada, Trendyol, Teknosa, D&R, MediaMarkt üzerinden kart alınabiliyor)

5. Yöntem: İş ortakları (Vodafone)