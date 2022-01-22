2022'nin yatak odası trendleri: Daha dingin, daha konforlu

Hayatın koşturmasından rahat nefes alabildiğimiz tek yer yatak odalarımız oldu. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte evimizde geçirdiğimiz zaman arttıkça yatak odalarımız yeni yaşam alanlarımız oldu. Bazılarımız için konfor alanı olurken bazılarımız için ise yeni bir ofis oldu. Peki bolca vakit geçirdiğimiz odalarımızda konforu nasıl yakalarız? 2022 yılının trend yatak odaları fikirleri hangileri? 'Yatak odaları kişilerin dinlenmek ve uyumak için kullandıkları bir alan olduğundan, bu alanda rahatlık ve konfor en ön plana çıkmaktadır' diyen Castor Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Bakır, yatak odasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıkladı.

Yatak odası seçilirken dikkat edilmesi gerekenler

Yatak odası takımı seçimi yapılırken, öncelikle rahatlık sağlayan ve depolama alanı olarak da kullanılması amacıyla bazalı bir yatak tercih edilmelidir.

Yatak seçiminde odanın boyutu mutlaka baz alınmalıdır.

Bir yatak odası takımının önemli parçalarından olan dolapların seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk özellik kullanışlılık olmalıdır.

Depolama alanlarının ihtiyaca yönelik olması ve boyutuna göre elverişli bir kullanım sağlaması önemlidir.

Yatak odasında yer alan tüm mobilyaların duvar rengi ve birbirleri ile uyumlu renklerde olması şık bir ambiyans sağlayacaktır.

Yatak odası takımları genellikle içerisinde kullanıcıların bir yatak odasında gereksinim duydukları tüm eşyaları barındırmaktadır. Bu bağlamda tüm parçaların muazzam şekilde odada yer kaplaması için yeterli alanın olup olmadığı tespit edilmelidir.

Mobilyaların yatak odası için kullanışlı olup olmadığı ve tarzları dikkate alınmalıdır.

Tamamlayıcı ürün grubunda aksesuarların önemi yadsınamaz. Mobilyalara ek olarak perde, halı, aydınlatma gibi eşya seçimleri de yatak odası takımlarını tamamlayan unsurlardandır.

Yatak odasında aydınlatma seçimi nasıl olmalıdır?

Yatak odası takım seçimi kadar, seçilen takım ile uyumlu bir aydınlatma seçimi de önemlidir.

Yatak odası, kişilerin dinlenmek ve uyumak için zaman geçirdikleri en konforlu alan olduğu için tercih edilecek ışık seçimi de bu duruma uygun olmalıdır.

Hem sarı hem de loş bir ışık gözleri yormayacaktır.

Ayrıca, Castor Mobilya'nın, İstanbul Fuar Merkezi'nde standı yer alacaktır. Fuar 25-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.