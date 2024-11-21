'39 Derecede Aşk' filminin fragmanı yayınlandı

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç’ın başrollerini paylaştığı 39 Derecede Aşk’ın yönetmen koltuğunda Tunç Şahin oturuyor. Başrollere Cem Davran, Pelinsu Pir, Zeynep Oymak ve Ulaşcan Kutlu’nun eşlik ettiği bu romantik komedinin oyuncu kadrosunda Gafur Uzuner, Özlem Dinsel ve Fatih Al gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

Uygar Şirin’in senaryosunu yazdığı ve Bir Film’in yapımcılığını üstlendiği film, 6 Aralık’ta yalnızca Prime Video üyelerine özel olarak yayınlanacak.

39 Derecede Aşk, İstanbul ve İzmir gibi birbirinden farklı karakterlerdeki Kumru (Ayça Ayşin Turan) ve Fatih’in (Furkan Andıç) hayatlarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini konu alıyor.

Kumru, İstanbul’un hızlı ve yoğun temposunda kariyerinde başarıya ulaşmış hırslı bir avukatken; Fatih, sakin bir yaşam sürdüğü İzmir’de hayatından memnundur. Ancak Kumru’nun üstlendiği yüksek profilli bir boşanma davası, onu tekrar İzmir’e getirir ve yolları Fatih ile kesişir. Boşanma davasının karmaşık bir hal almasıyla Kumru ve Fatih, kendilerini bir dizi maceranın içinde bulurlar. Aldatan eşe karşı delil toplamak, davayı sonuçlandırmak, Kumru’nun eksantrik karakterli annesini ziyaret etmek, Fatih’in müzisyen arkadaşını konsere yetiştirmek ve gün bitmeden bir düğüne katılmak için sadece sekiz saatleri vardır. İzmir sokaklarında koşturan bu çiftin planları ve hayatları hiç beklemedikleri şekilde değişir.

'39 Derecede Aşk' filminin fragmanı: