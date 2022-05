75. Cannes Film Festivali başladı! Festivalde göze çarpan noktalar

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. 12 gün sürecek olan festivalde dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. Açılış töreninde Michel Hazanavicius'un zombi komedisi olan 'Final Cut' filmi gösterildi.

2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen festival, geçen yıl tüm hızıyla kaldığı yerden devam etti. Festival açılışında yıldızlarla dolu bir kırmızı halı geçidi yapıldı. Açılış töreninde 'The Artist' filmiyle bilinen Michel Hazanavicius'un 'Final Cut' adlı zombi komedisi türündeki filmi gösterildi. Orijinal ismi "Z" olan film Rusya'nın işgal hareketine destek olarak sembolize edildiği için filmin ismi "Final Cut" olarak değiştirildi. 12 gün sürecek olan festival 28 Mayıs'ta son bulacak. Festival boyunca 21 film büyük ödül olan Altın Palmiye'ye ulaşmak için yarışacak.

Jüri başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'nun yaptığı ve 28 Mayıs'ta düzenlenecek törende Altın Palmiye ödülü sahiplerini bulacak. Bu yılın kazananları merakla beklenirken öte yandan da “Top Gun: Maverick,” “Elvis” ve “Three Thousand Years of Longing” (Üç Bin YıIllık Hasret) gibi Hollywood yapımlarının ilk gösterimi bu yılki festival sırasında gösterimde olacak.

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın (Marche du Film) bu yılki onur ülkesi Hindistan olurken, Hint aktris Deepika Padukone de festivalin jürileri arasında yer alıyor.

Bu yıl festivalde yarışacak film adaylarından biri de ülkesini terk eden Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un ünlü besteci Piotr Çaykovski ile karısı Antonina Miliyukova arasındaki aşk hikayesini anlatan "Çaykovski'nin Karısı" adlı film olacak.

David Cronenberg imzalı Geleceğin Suçları (Crimes of the Future) filmi ile kısa bir süre önce Berlin Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan Claire Denis'in Orta Amerika'da çektiği "Gündüz Yıldızları" (Stars at Noon) filmi de aday gösterilen filmler arasında.

CANNES FİLM FESTİVALİ YARIŞMA FİLMLERİ

Eo, Jerzy Skolimowski

Tchaïkovski’s Wife, Kirill Serebrennikov

Boy From Heaven, Tarik Saleh

Leila’s Brothers, Saeed Roustaee

Showing Up, Kelly Reichardt

Decision To Leave, Park Chan-Wook

Triangle Of Sadness, Ruben Östlund

RMN, Cristian Mungiu

Nostalgia, Mario Martone

Broker, Hirokazu Kore-eda

Armageddon Time, James Gray

Close, Lukas Dhont

Frère Et Sœur, Arnaud Desplechin

Stars At Noon, Claire Denis

Tori And Lokita, Jean-Pierre ve Luc Dardenne

Crimes Of The Future, David Cronenberg