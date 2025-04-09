Adalet 2 nerede çekildi, konusu nedir?

"The Equalizer 2," 2018 yapımı bir aksiyon-dram filmidir. Denzel Washington, emekli CIA ajanı Robert McCall karakterine hayat vermektedir. Ancak 'Adalet 2' filmiyle ilgili birçok merak edilen ara başlık vardır. İşte 'Adalet 2' filmi ve merak edilenleri...

ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, McCall'ın bir taksi şoförü olarak sıradan bir hayat sürerken aynı zamanda adaletsizliğe karşı savaşmaya devam etmesini konu alır. İlk filmde olduğu gibi, McCall, zor durumda olan insanlara yardım eder. Ancak bu sefer, en yakın arkadaşı ve menteşi Susan Plummer'ın (Melissa Leo) öldürülmesi üzerine, intikam peşine düşer.

McCall, bu cinayeti araştırırken tehlikeli bir suç dünyasına geri döner. Film, dostluk, ihanet ve intikam temalarını işlerken, McCall'ın kendisiyle ve geçmişiyle olan çatışmalarını da ele alır. Aksiyon dolu sahneleri ve derin karakter analiziyle dikkat çeken film, izleyicilere hem gerilim hem de duygu dolu anlar sunar.

ADALET 2 FİLMİ HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLDİ, NEREDE GEÇİYOR?

"Adalet 2" filmi, özellikle ABD'nin Boston ve diğer bazı lokasyonlarında çekilmiştir. Bazı sahneleri ise Massachusetts eyaletinde yer alan çeşitli mekanlarda ve şehirlerde de gerçekleştirilmiştir.

ADALET 2'DE TREN SAHNESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Adalet 2" filminde, Denzel Washington'ın canlandırdığı Robert McCall karakterinin yer aldığı tren sahneleri, Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde ve çevresinde çekilmiştir. Özellikle, tren yolculukları ve bazı sahneler Boston'un farklı bölgelerinde ve tren istasyonlarında gerçekleşmiştir. Bu tür sahneler, şehrin dinamik yapısı ve ulaşım ağı ile de desteklenen aksiyon dolu anlar sunmaktadır.

ADALET 2 HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

"Adalet 2" filmi, 2018 yılında çekilmiştir. Ayrıca dünya genelinde önemli bir gişe başarısı elde etmiştir. Film, dünya genelinde yaklaşık 190 milyon dolar hasılat yapmıştır.

ADALET 2 FİLMİ KÜNYESİ

Oyuncular

Denzel Washington (Robert McCall)

Pedro Pascal (Dave York)

Ashton Sanders (Miles Whittaker)

Melissa Leo (Susan Plummer)

Bill Pullman (Brian Plummer)

Orson Bean (Sam Rubinstein)

Yönetmen

Antoine Fuqua

Yazar

Richard Wenk