Aerofobi nasıl geçer? Uçma, uçak ya da uçuş korkunuzu yönetmenin 8 sırrı

Bazı insanlar uçağa biner ve kabin kapıları daha kapanmadan bayılır - ve sonra geri kalanımız, uçma korkusu veya seyahat kaygısıyla lanetleniriz. Bir uçak yolculuğundaki aşırı türbülans sırasında herkes bir veya iki kez kıyamet gününü düşünmüş olsa da, uçuş kaygısı sadece düşme korkusuyla sınırlı değildir.

Uçuş kaygısı, seyahat rezervasyonu, havaalanına gidip gelmek, uçuş kısıtlamalarını yönetmek ve daha fazlası ile ilgili stresi içerebilir. Hayattaki her şeyde olduğu gibi, hiçbir zaman garanti yoktur, ancak daha olumlu bir seyahat deneyimi için adımlar atabilirsiniz. İş, eğlence veya tatil için bir sonraki maceranıza çıkmadan önce, uçma korkusu veya uçuş kaygısı için etkili başa çıkma taktikleri bulan sık uçan yolcuların verdiği bu ipuçlarını deneyin.

1.Dinlenmiş olarak gelin ve içkiyi atlayın.

United Airlines'ta son 39 yıldır uçuş görevlisi olan Roger Briggs , önemli olan uçağa binmeden hemen önce yaptıklarınızdan çok, bir önceki gece yaptığınız şeylerle ilgili olduğunu söylüyor. Açıkladığı gibi, yeterince uyumak ve iyi yemek, korkularınızla yüzleşmek için mümkün olan en iyi zihniyette olmanızı sağlayacaktır.

Bunun bir kısmı, bol su içmenizi ve alkol alımınızı sınırlandırmanızı sağlamaktır. Briggs'in açıkladığı gibi, uçakta içtiğiniz her içki, uçaktaki basınç sayesinde yerde iki tanedir. Bu, duyularınızı köreltir ve dehidrasyona neden olarak baş ağrısına ve yorgunluğa neden olur. Elinizden gelenin en iyisini hissetmediğinizde, kaygı yaşama olasılığınız daha yüksektir. Briggs, endişe duymaya başlarsanız bir uçuş görevlisi konuşun diyor.

2. Uçuş öncesi bir rutin oluşturun.

Başarılı bir iş kurmak, genellikle çok sayıda yüz yüze toplantı, konferans ve ağ oluşturmayı gerektirir; Bu , haftada üç ila dört kez uçan ve yılda 150.000 mil veya daha fazla hız yapan cilt bakım şirketi Alchimie Forever'ın CEO'su Ada Polla için geçerli. Sakinleştirici, tutarlı bir uçuş öncesi rutini geliştirmek, Polla'nın akıl sağlığını korumasına yardımcı oldu.

Tekrarlamanın, özellikle evden çok sık uzakta olduğu zamanlarda, ona bir kontrol ve güven duygusu verdiğini fark etti. "Buna giydiklerim ve salonda içtiklerim için havaalanına 90 dakika erken gelmem dahil" diyor. "Salonda aynı koltuklara bile oturmaya çalışıyorum. Son kez bu rutini yapıp uçtuğumda her şey yolunda giderse, o zaman her şey yine olur diye düşündüm."

3. Süreç boyunca dikkatinizi dağıtın.

Kalkış sırasında, önünüzdeki yolculuk için heyecanlı hissediyorsunuz. Ama iniş sırasında? Koltuklarınızın kolçaklarını canınız pahasına kavrarsınız. Uçuşlarda gergin olanlar için sürecin farklı yönleri zorlayıcı olabilir. Bununla mücadele etmek için seyahat blog yazarı Lauren Juliff , süreçteki her adım için bir sisteme sahip. Bu hileler, kendi korkularıyla yüzleşmesine yardımcı oldu ve artık panik atakları yok.

Kapıda beklerken, haritayı görmek için telefonunda veya dizüstü bilgisayarında Flight Radar 24'e bakıyor. Her kontrol ettiğinde, havada yaklaşık 15.000 uçak olduğunu ve ona yolculuğunun aslında havacılığın büyük planında ne kadar önemsiz olduğunu hatırlattığını görüyor. "Gökyüzünde herhangi bir zamanda o kadar çok uçak var ve o kadar az uçak kazası var ki - bunu görselleştirebilmek, uçmanın normal ve güvenli olduğunu ve her gün milyonlarca insan tarafından deneyimlendiğini hatırlatıyor" diyor.

Kalkış sırasında meditasyon uygulamasını açar ve meditasyon yapar, çünkü kalkış onun için en korkutucu kısımdır. "Headspace, endişeli yolcular için uçma korkusuna sahip bir meditasyon programına sahiptir ve onu yolculuğuma giden hafta boyunca her gün, ardından uçuş sırasında dinlediğimden her zaman emin olurum" diyor.

4. Kendinizi düzenli tutun.

Bazı insanlar kendilerini her hafta iş için bir uçağa binerken bulurken, diğerleri yılda bir kez tatil için uçağa binecek kadar şanslıdır. İkinci grubun içindeyseniz, muhtemelen daha fazla kaygınız vardır çünkü ters gidebilecek pek çok şeyi deneyimlemediniz veya seyahatlerinizi düzene sokmanın yollarını bulamadınız, bu nedenle geziye giden daha az endişe var. Seyahat yazarı Meg Cale ayda birkaç kez yolda (veya tabiri caizse havada) ve seyahat bilgilerini düzenlemek için yolculuk ve seyahat planlama uygulaması kullanıyor.

Cale, "Onayınızı TripIt e-postasına iletmeniz yeterlidir ve saatler, tarihler, onay numaraları ve diğer önemli ayrıntılar otomatik olarak tek bir uygun konumda doldurulur" diyor. "Tüm ayrıntılarınızın uygun bir yerde olması check-in kontuarındaki paniği kolaylaştırıyor. Biraz endişeli olduğumda ihtiyacım olan bilgiyi bulmak için milyonlarca e-postayı gözden geçirmek zorunda kalmaktan nefret ediyorum; bu hiç hoş değil."

5. Rezervasyon yapmadan önce zamanlamayı kontrol edin.

Endişelerinizin çoğu, uçuşları veya bağlantıları kaçırma olasılığından kaynaklanıyorsa, daha iyi uçuş seçeneklerini araştırmak için canınızı sıkmaya değer. Ne de olsa, stresiniz garanti altında: Seyahat blog yazarı Janice Holly Booth, bir saatlik bir konaklamayı yönetmenin giderek zorlaştığını söylüyor. Yılda 40'a kadar uçuş yaptığını düşünürsek, hepsini yaşamış.

"Evet, sıkı bir bağlantınız olduğunda uçak biletleri daha ucuzdur, ancak gerçekten bir yere zamanında varmaya çalışıyorsanız, uçuşlar arasında iyi bir boşluk bırakmak için fazladan birkaç dolar harcayın, özellikle de gümrükte gezinmek zorunda kalacaksanız. bağlantılı havaalanınızda" diyor. "Bir bağlantı kurmak için koşup onu birkaç saniye veya dakika farkla kaçırmaktan daha kötü bir şey yoktur - ve bir sürü şeyin ters gitmesinden daha iyi bir şey yoktur, ancak endişe etmenize gerek yoktur çünkü sizi yakalamak için bolca zamanınız vardır. ."

Cale, uçuş seçerken de gün boyunca kendi ruh halinizin farkında olmanın iyi olduğunu söylüyor. Sabah erken saatlerde yapılan uçuşlar ucuzdur, ancak endişeli bir yolcuysanız, bazı iş seyahati yapanlar gibi son dakikada varmaktan muhtemelen mutlu değilsinizdir. Ne de olsa, sabah 6'da kalkıyorsanız, yurtiçi veya yurtdışı seyahate çıkmanıza bağlı olarak sabah 3 veya 4 arasında varmanız gerekir. "Uyanmak, duş almak ve havaalanına gitmek için gereken zamanı eklediğinizde, sabahın çok erken saatleri olabilir. Uçmak için zaten gerginseniz, iyi bir gece uykusu aldığınızdan emin olun ve ek stresten kaçının. ” diyor.

6. Uçuşunuzdan önce aktif olun.

Hayatınızda tanıdığınız küçük çocukları düşünün: Ebeveynleri yatmadan önce ne yapar? Onları yıpratmanın yollarını buluyorlar, değil mi? Öyleyse neden aynı felsefeyi kendi sinir enerjinize uygulamıyorsunuz? İş amaçlı seyahat edenlerin (ve Goodness Hemp'in kurucu ortağı Ryan O'Connor'un ) yolculuklardan önce kendilerini daha rahat hissetmek için kullandıkları numara . O'Connor ayda en az dört kez iş ya da eğlence için uçuyor ve sabah uçuşundan önceki akşam ya da akşam uçuşundan önceki sabah aktif olduğunda kaygısı büyük ölçüde azalıyor. "Egzersiz yapmak, yapabilirsem güneşe çıkmak ve çok fazla enerji harcamak endorfin salgılar ve tabiri caizse onu sistemimden çıkarır. Egzersizden fiziksel olarak yorgun hissederek uçuşa çıkmak beni gerçekten olumlu bir konuma getiriyor. " diyor.

7. Gerçeklere odaklanın.

Korkular hayal gücünüzü en kötü durum senaryolarıyla güçlendirdiğinde beyninizin sol tarafı aşırı hızlanmaya gönderilse de, sağ tarafınız kaygıyı dengelemek için oradadır. Başka bir deyişle, gerçekler gerçektir ve uçmanın gerçeklerine ne kadar odaklanırsanız, kendinizi o kadar rahat bulacaksınız. Türbülans sizi paniğe sevk ediyorsa veya irtifa kaymaları ağlamanıza neden olabiliyorsa, seyahat blog yazarı Lia Garcia, okumak için istatistiklerin elinizin altında olmasını öneriyor. Ayda dört defaya kadar uçuyor ve yılın ilk altı ayında beş ülke gördü: Tüm bu seyahatler aslında onun kaygısını artırdı ve şansının tükenip bitmediğini merak etmesine neden oldu.

Aklı dönmeye başladığında, bir uçak kazasında olmaktansa bir araba ya da otobüs kazası geçirme ya da acayip bir yıldırım çarpması yaşama olasılığının nasıl daha yüksek olduğunu düşünür. "Sonra bir arabaya ya da otobüse atlamak ya da bahçede dolaşmak konusunda olması gerektiği kadar endişeli olmadığımı düşünmeye başlıyorum, işte o zaman ikincil listem devreye giriyor: Ayrıca olma ihtimalim daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ya da Oscar kazanmak için bir uçak kazasında öleceğim” diyor. "Bu beni daha iyi hissettiriyor."

8. Ruh halinizi yükselten bir uçak çalma listesi oluşturun.

Ne olursa olsun, müzik bir yansıma kaynağı olabilir ve duygularınızla çalışmanıza izin verebilir. Polla, seyahatle ilgili stresörlerle uğraşıyorsanız, kaygı düzeyleriniz üzerinde de harikalar yaratabileceğini söylüyor. Mutlu anıları düşünürken sizi mutlu bir zihniyete sokan, bugünün en popüler şarkıları veya hatta geçmişe ait şarkılar olabilir. Ne tür şarkıların daha iyi hissetmenize yardımcı olduğunu test etmek için zaman ayırın ve Wi-Fi olmadan, gökyüzünde kilometrelerce yükseklikteyken kolay erişim için telefonunuza indirildiğinden emin olun.