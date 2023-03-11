6 uçuş görevlisine göre uçakta asla yapılmaması gereken şey

Business Insider uçak tartışmalarına ilişkin uçuş görevlilerinin görüşlerini sormuş.

Her dönemin en çok tartışılan konularından biri de uçakta koltuğu yatırmak ya da yatırmamak. Uçakta koltuğu yatırmak bir hak mıdır, lüks müdür tartışması uzun süredir gündemde. Çünkü, eğer öndeki yolcu koltuğu çok fazla yatırırsa diz mesafesi nedeniyle yolculuk biraz kabusa dönebilir.

Uçakta koltuğu yatırma konusu interneti de her dönem ikiye böler. Insider bu asırlık tartışmayı bu kez uçuş görevlilerine sormuş.

6 uçuş görelisinden 5'i koltuk yatırma konusunda hem fikir. Bununla beraber hepsinin asla yapmayın dediği bir konu var: Lütfen ayakkabılarınızı çıkartmayın...