6 uçuş görevlisine göre uçakta asla yapılmaması gereken şey
Pandemi döneminde kesintiye uğrayan yolculuklar, pandemi sonrası yeniden hız kazandı. Bu nedenle uçak yolculuklarıyla ilgili bitmeyen tartışmalar yeniden gündemde. O tartışmalardan biri: Uçakta koltuğu yatırmak bir hak mı lüks mü? Bir de uçuş görevlilerinin rahatsız eden farklı bir konu var.
Business Insider uçak tartışmalarına ilişkin uçuş görevlilerinin görüşlerini sormuş.
Her dönemin en çok tartışılan konularından biri de uçakta koltuğu yatırmak ya da yatırmamak. Uçakta koltuğu yatırmak bir hak mıdır, lüks müdür tartışması uzun süredir gündemde. Çünkü, eğer öndeki yolcu koltuğu çok fazla yatırırsa diz mesafesi nedeniyle yolculuk biraz kabusa dönebilir.
Uçakta koltuğu yatırma konusu interneti de her dönem ikiye böler. Insider bu asırlık tartışmayı bu kez uçuş görevlilerine sormuş.
6 uçuş görelisinden 5'i koltuk yatırma konusunda hem fikir. Bununla beraber hepsinin asla yapmayın dediği bir konu var: Lütfen ayakkabılarınızı çıkartmayın...
'ARKAYA YASLANMA HAKKINIZ VAR'
Insider'ın görüştüğü 6 uçuş görevlisinden 5'i aynı fikirde: Arkaya yaslanma hakkınız var.
"Two Guys on a Plane" blogunun uçuş görevlisi Andrew Kothlow, Insider'a "Koltuğunuzu arkaya yatırmak kesinlikle kabalık değil. Şahsen, bir kişinin, özellikle de uzun bir uçuşta, mümkün olduğu kadar rahat olmaya çalışmayacağına inanmanın kabalık olduğunu düşünüyorum.
Bir yolcunun, yemek yerken olduğu gibi, önündeki koltuğun dik konumda olmasını isteyebileceği belirli durumlar olabileceğini anlıyorum, ancak genel olarak, yolcuların istedikleri koltuk özelliklerini kullanmalarına izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyor.
Aynı zamanda büyük bir ABD havayolunda uçuş görevlisi olan Kothlow'un ortağı Rich Henderson "Bir yolcuya koltuğunu yatıramayacağını söylemek, tepsi masasını kullanamayacağını söylemek gibidir" diyor.
KOLTUĞU NE KADAR YATIRDIĞINIZA BAĞLI
Bir Delta uçuş görevlisi dışında hepsi koltuğu geriye yaslamanın tamamen kabul edilebilir bir uçak görgü kuralı olduğunu söyledi.
Uçuş görevlisi Insider'a "Birinci sınıfta koltuğunuzu yatırmak kaba bir şey değil çünkü yaslanacak yer var. Ama uçağın ana kabininde uzanmak öyle. Sanırım kısmen yatırılmış koltuklar sorun olmaz" diyor.
YEMEK SERVİSİ SIRASINDA...
Bölgesel bir uçuş görevlisi olan Leysha Perez, bir uzlaşma sunuyor: Eğer geriye yaslanırsanız, yemek servisi sırasında koltuğunuzu dik konuma getirin. Yemeğinizi yerken zaten oturacaksınız, bu nedenle yemek yerken koltuğunuzu yukarı çekmek iyi olacaktır.