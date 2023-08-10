Airfryer'ı kullanmadan önce bilmeniz gereken 5 husus

Size yiyecekleri çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan hafif ve çıtır çıtır olacak şekilde kızartabilen bir makine olduğunu söylesek? Hava fritözü diğer adıyla airfryer ile tanışın. Bu tezgah üstü cihaz, patates kızartması, tavuk kanatları, sebzeler ve daha fazlasını yüksek hızda dolaştırarak pişirir ve fritözle pişirirken kullanılandan çok daha az yağla net sonuçlar verir. Fırında patates kızartması gibi akşamdan kalma favori yiyecekler daha sağlıklı ve daha hızlı yapılır.

Teknik olarak havalı fritözler mini konveksiyonlu fırınlardır, ancak geleneksel fırınınızdan daha kısa sürede ve tüm evi ısıtmadan çalışırlar. Enginar hava fritözünde yaklaşık 15 dakikada pişer. Hava fritözü yaklaşık 6 dakika içinde kömürleşmiş, çıtır, fırfırlı yapraklı ve yumuşak saplı Çin lahanası üretecektir. Ayrıca konveksiyonla pişirmenin faydalarından biri de kızarmayı daha iyi desteklemesidir. Bir fritözün yüksek ısısı, meşe palamudu kabağı üzerinde karamelize kenarlar elde etmeye yardımcı olur. Hava fritözü aynı zamanda çok az temizlik gerektiren çıtır çıtır, esmerleşmiş taneler ile mısır koçanı üzerinde ızgara ile aynı etkiyi verir.

İster yeni hava fritözünüzü Noel ağacının altında buldunuz, ister para verip aldıysanız sağlıklı yemek pişirmenizi bir adım öteye taşımak adına şanslısınız. Bütün spagetti kabağı, 20 dakikada harika pişer. Pancarları salata için daha da kısa sürede kızartabilirsiniz. Airfryer'de haşlanmış yumurta bile yapabilirsiniz.

Airfryer'dan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz?

Kullanıcı dostu cihazlar söz konusu olduğunda, daha iyisi olamaz. Çoğu havalı fritöz modelinde, içinde metal bir sepet tutan dışarı çıkan bir çekmece bulunur. Yemeğinizi bir veya iki çorba kaşığı yağ ile atın, sepete koyun, ardından sıcaklık kadranını ve zamanlayıcıyı pişirmek için ayarlayın. Ve en iyi sonuçları almak için bu basit havada kızartma kılavuz ipuçlarını takip ettiğinizden emin olun:

Airfryer kızartma kılavuzu

Fritöz sepetini aşırı doldurmayın. Aslında, gıdaları mümkünse tek bir katmanda düzenlediğinizde en iyi sonuçlar alınır. Yağı attıktan birkaç dakika sonra yiyeceklerinizi havada kızartmaya başlayın, harika bir şekilde çıtır çıtır yapmanın püf noktası budur.

Daha küçük malzemeleri pişirme işleminin ortasında (veya her beş ila 10 dakikada bir) fritöz sepetinde hafifçe sallamak, eşit olmayan şekilde kızarmalarını önlemeye yardımcı olur ve çıtır dokularını artırır.

Kızartılmış veya fırınlanmış bir yemek tarifini fritöz dostu bir tarife dönüştürürken, sıcaklığı 25°F düşürün ancak pişirme süresini aynı tutun. Hindiyi pişirmek için , tamamen pişene kadar 350 derecede kızartın. Ekstra çıtır çıtır ve altın rengi derili yumuşak sulu hindi göğsü elde etmenin en iyi yolu , önce yüzeyi zeytinyağı veya yumuşatılmış tereyağı ile ovmaktır.

Dondurulmuş pizza gibi önceden paketlenmiş donmuş yiyecekler, havada kızartılmadan önce ilave yağa ihtiyaç duymazlar.

Herkesin en sevdiği derin dondurucu süper gıda somonu gibi daha büyük veya hassas yiyecekleri havada kızartırken , bunları fritöz sepetinden çıkarmak için maşa kullanın. Aksi takdirde, yiyeceği doğrudan bir servis kasesine veya tabağına çevirebilirsiniz.

Hava fritözünüzü yiyecekleri yeniden ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Sepete yerleştirin ve sıcaklığı 10 dakikaya kadar 300°F'ye ayarlayın. Fırında patatesi yeniden ısıtmak için önceden 350°F'ye ısıtın.

Airfryer güvenlik ipuçları