Al Sancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Al Sancak dizisi ne zaman başlıyor?

TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" dizisi, ilk bölümüyle bugün TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği dizinin senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan yazıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Can Emre oturuyor. Al Sancak dizisi konusu, oyuncularına ve fragmanına yakından bakalım...

Al Sancak dizisi künye

Kanal: TRT1

Yayın günü: 19 Ocak Perşembe 20:00

Dizinin özeti: Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi anlatan dizide savaş, barış ve bayrak konuları işlenmektedir.

Başrol oyuncuları: Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan

Yönetmen: Can Emre

Senaryo: Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan

Al Sancak dizisi konusu nedir?

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ‘’Beyaz Melek’’ kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi’ni bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı’yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.

Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak?

Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

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Al Sancak dizisi oyuncuları kimler?

Al Sancak dizisi oyuncu kadrosunda;

Piyade Yüzbaşı ALİ BANAZLI

Uğur Güneş

Gülsim Ali İlhan

NADIA IVANOVA

R. Aybars Düzey

Deniz Piyade Yüzbaşı SELİM ATAKAN

Emre Dinler

Piyade Yüzbaşı CENGİZ USLU

İdris Nebi Taşkan

Deniz Piyade Teğmen ARAS GÜNERİ

Ahmet Olgun Sünear

Piyade Uzman Çavuş SELÇUK TÜRKER gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Al Sancak dizisi fragmanı