Al Sancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Al Sancak dizisi ne zaman başlıyor?
TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak bugün izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Can Emre’nin yaptığı Al Sancak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Al Sancak dizisi künyesine yakından bakalım...
TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" dizisi, ilk bölümüyle bugün TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği dizinin senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan yazıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Can Emre oturuyor. Al Sancak dizisi konusu, oyuncularına ve fragmanına yakından bakalım...
Al Sancak dizisi künye
Kanal: TRT1
Yayın günü: 19 Ocak Perşembe 20:00
Dizinin özeti: Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi anlatan dizide savaş, barış ve bayrak konuları işlenmektedir.
Başrol oyuncuları: Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan
Yönetmen: Can Emre
Senaryo: Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan
Al Sancak dizisi konusu nedir?
Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ‘’Beyaz Melek’’ kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi’ni bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı’yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.
Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak?
Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
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Al Sancak dizisi oyuncuları kimler?
Al Sancak dizisi oyuncu kadrosunda;
Piyade Yüzbaşı ALİ BANAZLI
Uğur Güneş
Gülsim Ali İlhan
NADIA IVANOVA
R. Aybars Düzey
Deniz Piyade Yüzbaşı SELİM ATAKAN
Emre Dinler
Piyade Yüzbaşı CENGİZ USLU
İdris Nebi Taşkan
Deniz Piyade Teğmen ARAS GÜNERİ
Ahmet Olgun Sünear
Piyade Uzman Çavuş SELÇUK TÜRKER gibi başarılı oyuncular yer alıyor.