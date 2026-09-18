Alıkara dizisi hangi platformdan izlenir? Alıkara dizisi nereden izlenir? Alıkara dizisi kaç bölüm?

Alıkara dizisi, 10 Eylül 2026 tarihinde izleyicisi ile buluştu. İlk bölümleriyle büyük bir beğeni toplayan Alıkara, konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa süre de merak konusu oldu.

ALIKARA DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Alıkara dizisi TOD platformunda izlenebilecek. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, dizinin yapımcılığını Karga7 Pictures üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer otururken, dizinin senaryosunu Eylem Canpolat ve Bengü Üçüncü tarafından kaleme aldı.

Soruşturma derinleştikçe meydana gelen cinayetin arkasındaki sırlar da birer birer ortaya çıkarken karakterlerin içindeki duygu değişimleri ortaya çıkıyor. Gerilim ve psikolojik unsurların fazla olduğu yapım, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

ALIKARA DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

İstanbul’un farklı bölgelerinde çekilen Alıkara, 8 bölüm olarak planlandı. Perşembe günleri yayınlanan bölümleri ile dikkatleri üzerine çeken Alıkara dizisi, son bölümüyle 22 Ekim 2026 final verecek. Şimdilerde dizinin 3. bölümü yayınlanıyor.