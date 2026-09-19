Itır Esen menajeriyle evlendi

Oyuncu Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin nişan yüzüklerini Çağatay Ulusoy takmıştı. Ulusoy'a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etmişti.

Çiftten dün sürpriz fotoğraflar geldi. Esen ve Aykanat evlendiklerini duyurdu.

ITIR ESEN EVLENDİ

İkili, Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu.

MUTLU ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Itır Esen, bu mutlu gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Devrim Özkan, Öykü Çelik, Bensu Soral ve Gülenay Kalkan gibi ünlü isimler de Itır Esen'e tebrik mesajları yolladı.