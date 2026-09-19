Itır Esen menajeriyle evlendi

2017'deki Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris'te hayatını birleştirdi.

Itır Esen menajeriyle evlendi

Oyuncu Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin nişan yüzüklerini Çağatay Ulusoy takmıştı. Ulusoy'a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etmişti.

Oyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandıMagazinOyuncu, manken Itır Esen ile Engin Aykanat nişanlandı

Çiftten dün sürpriz fotoğraflar geldi. Esen ve Aykanat evlendiklerini duyurdu.

ITIR ESEN EVLENDİ

İkili, Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu.Itır Esen menajeriyle evlendi - Resim : 2

MUTLU ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Itır Esen, bu mutlu gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Devrim Özkan, Öykü Çelik, Bensu Soral ve Gülenay Kalkan gibi ünlü isimler de Itır Esen'e tebrik mesajları yolladı.Itır Esen menajeriyle evlendi - Resim : 3