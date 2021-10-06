Sibel Bilir: “Doğadan ilham alıyoruz”

Yazı: Gülru İncu

Gelecek nesillere karşı sorumluluklarını yerine getiren bir marka olmak için doğadan ilham aldıklarını söyleyen Alix Avien Pazarlama ve Marka Direktörü Sibel Bilir, Alix Avien’in hiçbir ürününün hayvanlar üzerinde test edilmediğini, vegan serileriyle birlikte hayvansal içerikleri de ürünlerinden çıkardıklarını söylüyor.



“Hiçbir ürünümüz hayvanlar üzerinde test edilmediği gibi vegan serimiz ile birlikte hayvansal ürünleri de ürünlerimizin içerisinden çıkarmanın ilk adımını atıyoruz.”

İş hayatınızı nasıl yönlendirdiniz?

Hayatta tesadüflerin boşuna olmadığına inan biriyim, kariyerim de bu inançla başladı. Bir kimyager olarak serüvenim, marketing özelinde başlayıp köklü bir sağlık sektörü firmasının kurumsal pazarlama departmanında uzun soluklu bir deneyimle yön kazandı. Doğru ekip ve inandığım işi gerçekleştiriyor olmanın pozitif katkılarını kariyerine taşıyan biri oldum.

Kozmetik sektörü ile nasıl tanıştınız?

Renkli kozmetik sektörüne geçişim, kariyerime farklı bir soluk getirerek tecrübelerimi birleştirme fırsatı yarattı. Bu anlamda renklerin gücüne çok inanıyorum. Makyaj, her kadının kendisi için yaptığı en kusursuz dokunuşlardan biri. Yeri geldiğinde zahmetli ama mucizenin ta kendisi olduğuna inanan biri olarak makyajı özgürce kullanmaktan büyük keyif duyuyorum.

Markanızın hikayesi nedir?

Alix Avien Paris olarak , Paris’te hayat bulan markamız güzelliğe de farklı bir açıdan bakıyor. ‘Kusursuz dokunuş’ sloganımızla kusursuzluğa bambaşka bir bakış açısı getirerek, hayatta yaptığımız her dokunuşun kusursuz olduğunu savunuyoruz. Sadece nasıl göründüğünüz değil, nasıl yaşadığınız ve nasıl hissettiğiniz de önemli. Alix Avien Paris ailesi olarak bu mükemmel dengeyi kurmak için hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Alix Avien dışında farklı markalarınız da var. Başka yatırımlarınız da olacak mı?

1997 yılından bu yana son trendler, gözde renkler ve çarpıcı koleksiyonlarıyla yaşamın etkileyici bir parçası olan Alix Avien Paris, yaklaşık iki yıl önce Sora Cosmetics Group çatısı altında, global bir marka ve uluslararası pazarlarda lider markalardan biri olma stratejisiyle yeniden doğdu. Sora Cosmetics iştirak gruplarımız arasında Morfose, kişisel ve cilt bakımı olarak Bebak, makine ve teknoloji üretiminde Sora machine yer alıyor. Alix Avien Paris olarak yeni ürün gamımızda renkli kozmetiğin bütün kategorilerinde yüz, göz, kaş, dudak ve tırnak olmak üzere 250 ürünümüz var. Ayrıca pazara bunların yanında dönemsel olarak ‘limited edition’ seriler de dahil ederek ilerleyeceğiz.

Renkli kozmetik ve makyaj sektöründe nasıl bir fark yarattığınızı düşünüyorsunuz?

Tüketicinin taleplerine önem veren ve hep daha iyisini hedefleyen bir markayız. Markamız doğanın dengesini korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluklarını yerine getiren bir marka olmak için doğadan ilham alıyor, ancak asla doğayı sömürmüyor. Hiçbir ürünümüz hayvanlar üzerinde test edilmediği gibi vegan serimiz ile birlikte hayvansal ürünleri de ürünlerimizin içerisinden çıkarmanın ilk adımını atıyoruz. Türkiye’ye getirdiğimiz yeni konsept mağazacılık anlayışıyla ‘Profesyonel Makeup’ artistlerimizle ürünleri deneyimleme ve bu anlamda profesyonel makyaj servisi sunuyoruz. Şu dönemde en ihtiyacımız olan keyifli durumlara vesile olmaktan ve hayata dokunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.

Ürünleriniz arasında bir kadının çantasında olması gereken ilk üç ürün nedir?

Elimi attığımda mutlaka bulmalıyım dediğim rujlar, ilk sırada geliyor. Gücünü renklerden alan bir marka olarak kırmızının gücüne oldukça inanıyoruz. Her kadının çantasından düşürmediği bir kırmızı ruju, tenine iyi baktığı bir BB veya CC kremi, en duygusal anlarında bile esirgemediği maskarası mutlaka olmazsa olmazı.

Kaç mağazanız oldu, devamı gelecek mi?

‘Sen bizi nerede görmek istersen orada olmaya devam ediyoruz’ manifestomuzla kısa zamanda İstanbul’un kalbi olan cadde lokasyonları olmak üzere bir yıl içinde önce Bakırköy, sonra Bağdat Caddesi, Nişantaşı, İstanbul Havalimanı ve Taksim olmak üzere beşinci mağazamız ile sizleri buluşturuyor olmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Çok yakında İzmir ve Ankara projeleriyle ve aynı hızla Ortadoğu’da açılan ve globalde devam eden mağazalarımızla büyüyen ve gelişen bir markayız.