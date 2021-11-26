Dişil enerji yükselten 10 doğal taş: Dişil enerji yükseltme için ideal taşlar

Dişil enerji evrensel bir frekanstır ve ruhsal varlığımızın özüdür. Genellikle yin, shakti veya ay olarak anılır, her birimizin içinde var olan şefkatli ve besleyici enerjidir. Daha önce dişil enerjinin ne olduğunu detaylı bir şekilde yazmıştık. Dişil enerji hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz dişil enerji nedir, nasıl yükseltilir? haberimize de bakabilirsiniz.

Eğer son zamanlarda kendinizi biraz kaybolmuş ve bağlantınız kopmuş hissediyorsanız, ilahi dişil enerjinizle tekrar bağlantı kurmanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Belki enerjiniz bloke olmuştur. Ele aldığımız Bloke edilmiş dişil enerjiyi yükseltme yolları yazımız size bu konuda yardımcı olabilir. Dişil enerjinizi verimli bir şekilde kullanamıyorsanız şifalı kristaller de bu konuda size eşlik edebilirler. Doğal taşlar iyileştirici özellikleriyle bilinir ve enerjinizi dengelemek konusunda son derece faydalıdır. İlahi dişil enerjinizle bağlantıya geçmenizde ve enerjinizi dengelemeniz de yardımcı olacak 10 doğal taşı araştırdık. Hadi bu taşların neler yapabileceğini keşfedelim... (Ayrıca doğal taşları her alanda hayatınıza entegre etmek istiyorsanız hem burcunuza göre hem de doğum ayınıza göre doğal taş seçebilirsiniz.)

Ametist

Bu taş sakinliği, istikrarı ve iç huzuru simgeler. Hayatınıza mutluluk getirmek ve sezgilerinizi kuvvetlendirmek istiyorsanız, ametist bunun için doğru taştır. Sağlık açısından bakacak olursak; bu taş, daha derin bir uyku çekmenize, baş ağrılarınızdan kurtulmanıza ve epifiz bezinizin işlevine yardımda bulunacaktır. Meditasyon için ise biçilmiş kaftandır... Bu taşı benzersiz mor renginden kolayca çıkaracaksınız! Ayrıca regl krampları ile mücadele veriyorsanız, bu dönemdeyken zihninizi temizlemek için ametist taşını kullanabilirsiniz.