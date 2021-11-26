Dişil enerji yükselten 10 doğal taş: Dişil enerji yükseltme için ideal taşlar
Dişil enerjinizi yükseltecek yöntemlerden biri de doğal taşlardır. Dişil enerjinizi daha etkili bir şekilde kullanmak için doğal taşları hayatınıza entegre edebilir, onlardan yardım alabilirsiniz. Peki hangi doğal taş dişil enerjinizi yükseltir? Dişil enerjiyi yükselten 10 doğal taş...
Dişil enerji evrensel bir frekanstır ve ruhsal varlığımızın özüdür. Genellikle yin, shakti veya ay olarak anılır, her birimizin içinde var olan şefkatli ve besleyici enerjidir. Daha önce dişil enerjinin ne olduğunu detaylı bir şekilde yazmıştık. Dişil enerji hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz dişil enerji nedir, nasıl yükseltilir? haberimize de bakabilirsiniz.
Eğer son zamanlarda kendinizi biraz kaybolmuş ve bağlantınız kopmuş hissediyorsanız, ilahi dişil enerjinizle tekrar bağlantı kurmanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Belki enerjiniz bloke olmuştur. Ele aldığımız Bloke edilmiş dişil enerjiyi yükseltme yolları yazımız size bu konuda yardımcı olabilir. Dişil enerjinizi verimli bir şekilde kullanamıyorsanız şifalı kristaller de bu konuda size eşlik edebilirler. Doğal taşlar iyileştirici özellikleriyle bilinir ve enerjinizi dengelemek konusunda son derece faydalıdır. İlahi dişil enerjinizle bağlantıya geçmenizde ve enerjinizi dengelemeniz de yardımcı olacak 10 doğal taşı araştırdık. Hadi bu taşların neler yapabileceğini keşfedelim... (Ayrıca doğal taşları her alanda hayatınıza entegre etmek istiyorsanız hem burcunuza göre hem de doğum ayınıza göre doğal taş seçebilirsiniz.)
Ametist
Bu taş sakinliği, istikrarı ve iç huzuru simgeler. Hayatınıza mutluluk getirmek ve sezgilerinizi kuvvetlendirmek istiyorsanız, ametist bunun için doğru taştır. Sağlık açısından bakacak olursak; bu taş, daha derin bir uyku çekmenize, baş ağrılarınızdan kurtulmanıza ve epifiz bezinizin işlevine yardımda bulunacaktır. Meditasyon için ise biçilmiş kaftandır... Bu taşı benzersiz mor renginden kolayca çıkaracaksınız! Ayrıca regl krampları ile mücadele veriyorsanız, bu dönemdeyken zihninizi temizlemek için ametist taşını kullanabilirsiniz.
Selenit
Size zor gelen işleri tamamlamaya çalıştığınızda aradığınız o motivasyonu selenit taşında bulabilirsiniz. Bu taş, "Olasılıkların kristali" olarak da bilinir. Takım ruhu, iş birliği, sevgi gibi yönlerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Hayatın amacını arıyorsanız, yanınızda mutlaka selenit taşı da olmalıdır. Sağlık açısından ise; dişlere ve kemiklere son derece iyi gelmektedir. Ayrıca epilepsi hastası insanların yanlarında bu taştan bulundurmaları faydalı olabilir. Genellikle kadınlar, ailelerini bir arada tutmak için bu taşı yardımcı bir araç olarak kullanırlar.
Kehribar
Bu kristal, muazzam iyileştirici gücüyle meşhurdur özellikle de bir kadının elindeyken. Eğer hemencecik sinirlenebilen bir kadınsanız kehribar, duygular konusunda bir istikrar sağlamanızda yardımcı olacaktır. Kehribar renkleri sarı ve turuncudan açık kahveye kadar değişiklik gösterebilir. Bu taşı dünyanın her yerinde kolayca bulabilirsiniz.
Ay Taşı
Bu mavi-beyaz değerli taş, ay enerjisi ile olan bağlantısı sebebiyle inanılmaz bir ruhsal enerji taşır. Bunun dışında, su tutmada yardımcı olabilir, sindirimi kolaylaştırabilir, vücuttaki toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu taşın doğurganlık, gebelik ve emzirme ile derinden bağlı olmasından kaynaklı olarak kadın değerli taşı şeklinde bilindiğini söyleyebiliriz. Eğer her yere taşımak zor geliyorsa, gittiğiniz yerlerde sizi koruyacak bir ay taşı yüzüğü alabilirsiniz.