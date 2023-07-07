"Arka Sokaklar" dizisi ağustos ayında sete çıkacak

Kanal D ekranlarında 17 sezon boyunca izleyicilerle buluşan 'Arka Sokaklar' dizisi, ağustos ayında yeniden sete çıkacak. 'Arka Sokaklar' kendi günü olan cuma akşamları 'Yalı Çapkını' ve 'Kızılcık Şerbeti’nin reyting rekabetine ortak olması bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski ekibi tekrar bir araya getirmek için harekete geçen D Media, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden el sıkıştı. Dizide Hüsnü Çoban’ın eşi Esra’ya hayat veren Gaye Gürsel’in de geçen günlerde “Arka Sokaklar“la anlaştığı öğrenildi.

Fenomen diziye 17 sezon emek veren Yılmaz Ekmekçi, Türker İnanoğlu’nun isteğiyle yeni bölümlere danışmanlık yapacak. Eski platosunda çekilecek olan “Arka Sokaklar“ı yine Orhan Oğuz yönetecek ve Ozan Yurdakul yazacak