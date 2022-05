Avatar 2 ne zaman vizyona giriyor? Merakla beklenen Avatar 2 fragmanı yayınlandı

Sinema dünyasının dört gözle beklenen filmi Avatar için geri sayım başladı. Teknolojik sorunlar ve pandemi sonucuyla sürekli ertelenen Avatar 2 sonunda vizyona giriyor. Başarılı yönetmen James Cameron'un gişe rekorlarını alt üst eden filmi Avatar'ın devam filmi olan Avatar 2 filmine ilişkin yeni görseller ve fragman paylaşıldı. Avatar 2 ne zaman vizyona giriyor? İşte Avatar 2 filminin vizyon tarihi ve film hakkındaki diğer detaylar...

AVATAR 2, NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Vizyon tarihi birkaç kez ertelenen "Avatar: The Way of Water"ın (Avatar: Suyun Yolu) filminin 16 Aralık 2022'de vizyona girmesi planlanıyor. Ayrıca filmin üç devam filmi sırasıyla 20 Aralık 2024, 18 Aralık 2026 ve 22 Aralık 2028'de yayınlanması bekleniyor.

Yönetmen Cameron, daha önce yaptığı açıklamada 3D gözlüklere ihtiyaç duymadan 4 boyutlu lazer ekran teknolojisi üç boyutlu bir görsellik elde edileceğini belirtmişti. Ancak konuyla ilgili şimdilik kesin bir bilgi yok.

AVATAR 2 FİLMİNİN KONUSU

Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

AVATAR 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Jake Sully rolünde Sam Worthington

Neytiri rolünde Zoe Saldana

Mo'at rolünde CCH Pounder

Tonowari rolünde Cliff Curtis

Neteyam rolünde Jamie Flatters

Lo'ak rolünde Britain Dalton

Tuktirey rolünde Trinity Bliss

Tsireya ("Reya") rolünde Bailey Bass

Aonung rolünde Filip Geljo

Rotxo rolünde Duane Evans Jr.

Ronal rolünde Kate Winslet

FRAGMAN YAYINLANDI

Öte yandan sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Avatar 2'den resmi fragman geldi. İlk tanıtım filmi ile şimdiden film severler tarafından yoğun ilgi gördü.