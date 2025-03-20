Ayça Varlıer “Pamuk Prenses”in Kötü Kraliçe’si oldu
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, Disney’in 1937 yapımı animasyon klasiğinden uyarlanan “Pamuk Prenses” filminin Türkçe seslendirme kadrosunda yer aldı.
1 / 4
Türkçe dublajlı ve altyazılı seçenekleriyle izleyiciyle buluşacak olan Pamuk Prenses filminde Rachel Zegler’in hayat verdiği Pamuk Prenses karakterini Selen Severcan seslendirirken, Gal Gadot’un canlandırdığı Kötü Kraliçe’ye ise ünlü oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer sesiyle hayat katıyor.
2 / 4
Büyük heyecanla beklenen filmde Ayça Varlıer, Gal Gadot’un canlandırdığı Kötü Kraliçe’ye sesiyle hayat verdi.
3 / 4
Rachel Zegler’in canlandırdığı Pamuk Prenses’in Türkçe seslendirmesini ise Selen Severcan yapacak.
4 / 4
Yönetmen koltuğunda Marc Webb’in oturduğu “Pamuk Prenses” Türkçe dublajlı ve altyazılı seçenekleriyle 21 Mart’ta vizyona girecek.