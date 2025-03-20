Ayça Varlıer “Pamuk Prenses”in Kötü Kraliçe’si oldu

Türkçe dublajlı ve altyazılı seçenekleriyle izleyiciyle buluşacak olan Pamuk Prenses filminde Rachel Zegler’in hayat verdiği Pamuk Prenses karakterini Selen Severcan seslendirirken, Gal Gadot’un canlandırdığı Kötü Kraliçe’ye ise ünlü oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer sesiyle hayat katıyor.