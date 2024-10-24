Baba filmi Oscar Ödülü aldı mı? Kaç Oscar kazandı?

1940’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alan 1972 yılı yapımı 'Godfather (Baba)' filmi, IMDB en iyi 250 film arasında 2. sırada yerini alıyor.

BABA FİLMİ KAÇ OSCAR KAZANDI?

Baba filmi, pek çok ödül kazanmıştır. En önemlisi, 1973 Akademi Ödülleri'nde, En İyi Film Oscar'ını almıştır. Ayrıca, Marlon Brando En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış, ancak ödülünü kabul etmemiştir. Film toplamda 3 Oscar kazanmış ve birçok başka ödül ve adaylık elde etmiştir.

En İyi Film

En İyi Erkek Oyuncu - Marlon Brando[a]

En İyi Uyarlama Senaryo - Francis Ford Coppola, Mario Puzo

Film, ayrıca 8 ayrı dalda daha Oscar adayı oldu. Bunların dışında 5 Altın Küre, 1 Grammy ve birçok festivalden ödülle ayrıldı.

BABA FİLMİ KONUSU

Sicilya'dan göç eden Corleone ailesi, Amerika'da yerleşme çabalarını sürdürürken kendilerine kaba kuvvet kullanmaya kalkan ve yapmaya kalktıkları her işten haraç isteyen bir takım kimliği belirsiz kişilere karşı onlar da kaba kuvvet kullanmaya ve bunda da başarılı olmaya başlayınca kendilerini tahmin bile edemeyecekleri bir yaşantının içinde bulurlar. Bir taraftan son derece katı örf ve aile yaşantısı diğer tarafta ise acımasızca önlerine çıkanları yok etmeye başlayan Corleone ailesi bir müddet sonra Amerika'nın en korkulan mafya topluluğu haline gelmiştir. Kendileri her ne kadar mafya değil bir aile olduklarını söyleseler de...