'Bahar' dizisinin final fragmanı yayınlandı!

Demet Evgar'ın başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" için final kararı alındı.

BAHAR VE TİMUR'UN İLİŞKİSİ NE OLACAK?

Hayranlar, dizinin bitmemesi için #BaharBitmesin etiketleriyle kampanya başlatırken, hikayenin gidişatıyla ilgili de pek çok senaryo ortaya atılıyor. "Bahar ve Timur'un ilişkisi ne olacak?", "Evren'in aşkı karşılık bulacak mı?" Tüm bu soruların cevabı, eğer iddialar doğruysa, çok yakında final bölümlerinde netleşecek.

'BAHAR'IN SEZON FİNALİ FRAGMANI

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 48'nci bölümü, yani sezon finalinden tanıtım yayınlandı.

Bahar Sezon Finali Fragmanı izlemek için tıklayınız

OYUNCU KADROSU

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.