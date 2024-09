Başarıya aşık: Bihter Günaydın

Televizyonda ya da beyaz perdede bambaşka hayatlara konuk olduğumuz hikayelerin geçtiği mekanlar nasıl seçiliyor hiç düşündünüz mü? Girişimci ruhuyla ilham veren Bihter Günaydın ile mekanların ruhunu konuşmak üzere buluşuyoruz. Kuruçeşme’deki restoranını dizi seti için kiralamak isteyen bir prodüksiyon çalışanının kapısını çalmasıyla başlayan yolculuğu, ‘2B Prodüksiyon’ adlı bir girişime dönüştü. Türkiye’nin önde gelen ailelerinin yalıları, malikaneleri, ofisleri, otelleri bu girişim sayesinde yeni hikayelere ev sahipliği yapıyor. Yanı sıra sektörde kullanılmayan eşyaları dönüştürerek sektöre yeniden kazandıran, bir set ortamına dönüşebilen Kulis Maslak ile girişimci ruhunu ispatlayan Bihter Günaydın ile ışıltılı bir dünyanın kamera arkasını konuşuyoruz.

İmza attığınız projeleri düşünürsek, sizce başarılı bir girişimcinin sırları nelerdir?

Disiplinli çalışmak, inanmak ve vazgeçmemekten geçiyor bence. İnisiyatif alabilecek doğru yöneticiler ile doğru ekibi ve doğru işi buluşturmak bu işin püf noktası bence. Her yeni bir iş benim için yeni bir başlangıç; sıfırdan bir şey oluşturma duygusu daha da motive ediyor. 2B Prodüksiyon’un benim hayatımdaki yeri ise apayrı. Şirketi kurduğumda 22 yaşındaydım. Küçük hayallerle kurulmuş, her bir adımında emeklerimin olduğu bir yapı. Kulis Maslak’a gelince ruhumun işime yansıdığı rengarenk bir dünya. Her köşesi anılar ve hikayelerle dolu, keşfedilesi bir mekan. Tabii bu dünyanın arkasında şahane bir ekip bana eşlik ediyor. Sektörde sahip olduğum en büyük hazineyse tecrübem.

Dizi, film ve reklamların geçtiği mekanlar nasıl seçiliyor merak ediyoruz… Siz bu noktada nasıl bir hareket alanına sahipsiniz?

Tüm sektöre çekimler için mekan kiralayan, yapım şirketleri için dekorlar kuran, tüm bu iş kolunu uygulamaya taşıyan bir şirket oldu 2B Prodüksiyon. Prodüksiyon şirketleri; referansla bulunmuş oteller, restoranlar, depolar, daireler, malikaneler gibi farklı mekanlara ulaşabiliyor. Sektörde başarılı işlere imza atan yapım şirketleri ile uyum içerisinde büyümeye devam ediyoruz. Mekanlar için öncelikle yönetmen tarafından oluşturulan yönlendirmeler bize ulaşıyor. Ardından dizi ya da reklam ekibi, ihtiyacı olan alanı anlatıyor. Yüksek tavanlı, bahçeli, garajlı, havuzlu gibi… Tüm detaylar anlatıldıktan sonra satış ekibimiz tarafından 7 bin gayrimenkul seçeneği arasından uygun olan ortalama 20 mekan belirleyip, sunum oluşturuyoruz. Kimi zaman ise yapım şirketi direkt olarak web sitemiz üzerinden süreci tamamlıyor. Mekan seçildikten sonra ise bize düşen, ev sahibiyle yapım şirketi arasında köprü vazifesi olmak ve operasyonu A’dan Z’ye doğru yönetmek. İşimizde çekim evlerinin yaşanmayan evler zannedilmesi gibi bir yanlış anlaşılma var. Ev sahipleri kameranın görmediği her yerde yaşamaya devam edebilir doğrusunu isterseniz. Park yerlerinden mekanın temizliğine kadar her detayı hassasiyetle yönetiyoruz.

Bir mekan, hikayeyi nasıl etkiliyor sizce?

Bence senaryonun ana karakterlerinden biri de mekanları. Hikayesini yaratıcısı olan senaristten dinlemek ya da yönetmenin hayal dünyasını anlamak, mekanı bulmak açısından çok önemli. Çünkü karaktere eşyası, rengi ve dokusuyla kimlik kazandırırken aynı zamanda ruh veriyor mekan. Bir karakterin ya da dizinin inandırıcılığı mekanlarının sizi inandırmasından geçiyor.

Sizin için unutulmaz bir çekim mekanı var mı?

Üç yıl kadar önce şirketimizin inşaat tarafını kurduk; kendi dekorlarımızı, villa, ofis ve malikanelerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. En son yaptığımız evler ‘Bambaşka Biri’ dizisinin ana mekanları olarak kullanıldı. Birbirinden farklı 7 metre tavan yüksekliği olan üç villa inşa ettik. Elbette kendi mekanlarımızı oluşturmak, ruh ve kimlik katmak, bir tarz yaratmak paha biçilemez. Şu an dekor sayımız 30’a ulaştı. Sektörde tanınan, bilinen birçok dizinin mekanlarını hazırlıyoruz.