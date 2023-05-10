Benimle Kal Hint dizisi konusu nedir? Benimle Kal oyuncuları kimler?

Kanal 7’nin 'Benimle Kal' adlı yeni Hint dizisi 8 Mayıs Pazartesi gününden itibaren seyirci karşısına çıkıyor. Hafta içi her akşam 21.20'de yayınlanan Benimle Kal dizisinin konusu ve oyuncuları oldukça merak edildi.

Benimle Kal Hint dizisi konusu nedir?

Ailesinin isteğiyle hiç tanımadığı bir adamla evlenen Purvi’nin sürükleyici hayat hikayesi ‘Benimle Kal’ ile ekrana geliyor. Kendisinden yaşça büyük olan Virendra Pratap ile evlenmek zorunda kalan Purvi’nin yeni hayatına alışma çabası Benimle Kal ile izleyicilerine heyecan dolu bir macera yaşatıyor. Henüz hayatının baharında, büyük idealleri olan Purvi, önceki eşinden iki çocuğu bulunan köy muhtarı Virendra Pratap ile evlendirilir. Virendra’nın çocukları, aralarının bozuk olduğu babalarının evlenmesini kabullenemeyip Purvi’ye cephe alır. Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Purvi kendisine düşman olan üvey çocuklarının kalbini kazanmaya çalışır. Purvi, kendi düzenini kurmak isterken bir yandan da aile olabilmek için çocuklar ve babalarını yakınlaştırmak için çabalar. Fakat Purvi ve Virendra’nın evliliğindeki tek sorun bu değildir. Virendra’nın üvey kardeşi Vaibhav, ağabeyinin mutlu olmasına engel olmak için her fırsatta ikilinin başına iş açar. Hayata hep iyi yönünden bakmaya çalışan Purvi ve ikinci baharını yaşamaya çalışan Virendra arasında neler olacak? Vaibhav, Virendra’nın ailesini nasıl felaketlere sürükleyecek? Geçmişten gelen misafir birbirlerine alışmaya başlayan Purvi ve Virendra’nın evliliğini nasıl etkileyecek? Tüm soruların cevabı Benimle Kal’da yer alıyor.

Benimle Kal oyuncuları