Bergen filminden rekor açılış! 3 günde 718 bin bilet kesildi

Sanatçı Bergen’in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen ’Bergen’ filmi, vizyona girdi. 'Acıların kadını' olarak bilinen sanatçının şarkılarını, başrol Farah Zeynep Abdullah seslendirdi. Bergen, ilk üç günde 718 bin 43 seyirci ile 'Tüm zamanların en iyi biyografi' ve 'Tüm zamanların en yüksek drama filmi' açılışına imza attı.

3 günde 718 bin bilet kesildi

Bergen'i 3 günde 718.043 kişi izledi. Bu rakam, pandemi döneminde en iyi açılış yapan Türk filmi oldu. Yabancı filmleri de göz önünde bulunduracak olursak 'Bergen', 934.599 kişiyle açılan 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un ardından ikinci oldu. 1100 salonda gösterime giren 'Bergen', biyografi filmleri arasında aynı zamanda tüm zamanların en iyi açılış rakamını elde etti. 'Bergen', Türk ve yabancı şarkıcıların biyografi filmleri arasında da ilk hafta sonunda en çok ilgi gören yapım oldu.

Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı filmin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.