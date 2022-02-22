Bergen'e Saygı albümü geliyor! İşte albümde yer alacak olan isimler

Unutulmaz şarkıları ile arabesk müziğine damgasını vuran ve hayat hikayesi ile derinden üzen Bergen'in filmi için geri sayım başladı. Ünlü sanatçıyı Farah Zeynep Abdullah’ın, onu öldüren eski eşi Halis Serbest’i ise Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı “Bergen”, 4 Mart’ta vizyona girecek. "Acıların Kadını" olarak da bilinen sanatçıya albüm hazırlıkları da sürüyor.

BERGEN'E SAYGI ALBÜMÜ

Hayatının konu alındığı Bergen filminden önce yayında olacak olan albümde yer alacak isimler ve söyleyecekleri şarkılar belli oldu.

Albümde yer alacak isimler ve okuyacakları şarkılar sırasıyla şöyle olacak.

Melike Şahin "Kader Diyemezsin"

Melek Mosso "Yıllar Affetmez"

Ceylan Ertem "Benim İçin Üzülme"

Jehan Barbur "Sabır Ver"

Derya Uluğ "Canım Dediklerim"

Gülşen "Sen Affetsen Ben Affetmem"

Albümde ayrıca; Demet Akalın, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Simge Sağın ve Aleyna Tilki gibi isimlerin de yer alacağı öne sürüldü. ‘Bergen Saygı Albümü’ Şubat ayı sonunda dinleyicilerin beğenisine sunulacak.