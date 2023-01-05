Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte fragmanı

2019 yılında yayınlanan Knives Out filminin devamı olan Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi Aralık ayında Netflix'te izleyici ile buluştu. Devam filmini de ilkinde olduğu gibi Rian Johnson yazıp yönetti. Film, ilk 10 günün izleme saatlerine göre Netflix'in en çok izlenen üçüncü filmi oldu. Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi konusuna, oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi künye

Filmin Türü: Gerilim, Dram, Suç

Yönetmen: Rian Johnson

Senaryo: Rian Johnson

Görüntü Yönetmeni: Steve Yedlin

Kurgu: Bob Ducsay

Müzik: Nathan Johnson

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi konusu nedir?

Kısa özet

Rian Johnson imzalı BIÇAKLAR ÇEKİLDİ'nin devam filminde Dedektif Benoit Blanc, renkli şüphelilerden oluşan yeni bir kadronun dâhil olduğu bir gizemi adım adım aydınlığa kavuşturmak üzere Yunanistan'a gider.

Özet

Rian Johnson'ın yeni "Katil kim?" bilmecesinde Benoit Blanc, yine bir gizemi adım adım aydınlığa kavuşturmak için geri dönüyor. Bu yepyeni macerada gözü pek dedektif, kendisini bir Yunan adasındaki lüks malikânede bulur. Buraya nasıl ve neden geldiği ise çözülmeyi bekleyen pek çok bilmeceden ilkidir. Blanc, çok geçmeden milyarder Miles Bron'un her yıl verdiği davet için bir araya gelen birbirinden farklı bir grup arkadaşla tanışır. Davetliler arasında Miles'ın eski iş ortağı Andi Brand, Connecticut valisi Claire Debella, öncü bilim insanı Lionel Toussaint, moda tasarımcılığı yapan eski model Birdie Jay ile sadık asistanı Peg ve fenomen Duke Cody ile yanından ayrılmayan kız arkadaşı Whiskey vardır. En iyi cinayet öykülerinin tümünde tanık olduğumuz gibi karakterlerin her biri farklı sırlar, yalanlar ve motivasyonlar barındırmaktadır. Dolayısıyla içlerinden biri öldüğünde herkes şüpheli konumuna düşer. Oscar adayı Rian Johnson, yazıp yönettiği Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven ile yarattığı seriyi devam ettiriyor. Bir araya getirdiği yıldızlarla dolu yeni kadroda ise ilk filmdeki rolüyle geri dönen Daniel Craig'in yanı sıra Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson ve Dave Bautista yer alıyor.

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi oyuncu kadrosu

Daniel Craig

Edward Norton

Janelle Monáe

Dave Bautista

Kate Hudson

Kathryn Hahn

Leslie Odom Jr.

Jessica Henwick

Madelyn Cline

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi fragmanı