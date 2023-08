Bilime göre kendinizi daha çekici göstermenin ve hissetmenin 12 yolu

İnsanlar olarak kendimizi her zaman en iyi halimizde hissetmeyebiliyoruz ve bu çok normal. En çekici ve başarıcı insanların bile tökezlediği zamanlar olmuştur ama eğer kendini kötü hissettiğin günler sayıca daha fazlaysa, bakış açını değiştirme zamanı gelmiş demektir.

Sanılanın aksine çekici görünmek ve hissetmenin dış görünüşünle pek de alakası yok.

Hayatında yapacağın küçük değişiklikler ile daha özgüvenli ve çekici olmanın yollarını bilimsel araştırmalara ve ilişki uzmanlarına sorduk. İşte kendine olan bakışını iyileştirecek 12 ipucu...

1- Biraz terlemekten zarar gelmez

Egzersiz yapmayı sevmiyor olabilirsin ama biraz hareket kendini daha çekici hissetmende büyük rol oynayabilir.

Egzersizin vücuda etkisi sadece fiziksel değil. Spor yapmanın ve kendine vakit ayırmanın vücuda endorfin salgılatarak insanı dinginleştirdiği kimyasal olarak kanıtlanmış. Turku Üniversitesi’nde 2015 yılında yapılan bir araştırmada ise egzersizin özgüveni arttırdığı ortaya çıkmış.

Görgü kurallları ve ilişki uzmanı April Masini şöyle diyor: “Egzersiz kendinizi çekici hissetmenin mükemmel bir yöntemidir. Böylelikle daha fit bir vücuda sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda endorfin salgılayarak iş ve kişisel bakım arasında bir denge kuruyorsunuz”.

2- İltifat et

İltifat almanın ne kadar iyi hissettirdiği tartışılmaz. Ama başkalarına iltifat etmeyi de es geçmeyin.

İnsanlara iyi özelliklerinden bahsetmek sizi onların gözünde daha çekici gösterecek ve kendinizle ilgili iyi şeyleri de fark etmenize yarayacaktır. Çin Elektronik Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi’nde 2016 yılında yapılan araştırmaya göre kadınlar onlara metaforlar ile iltifat eden erkekleri daha çekici bulma eğilimine sahipler.

Denise Levy “Nasıl iltifat edeceğinizi bilmek ikinci randevuyu garantilemenizi sağlayabilir.” diyor. “İnsanları iyi hissettirmek sizin de çekiciliğinizi arttıracaktır. İnsanlar randevularda güzel gözükebilmek için çaba harcarlar, bu yüzden karşınızdakine iltifat etmeye hazır olun. Ve samimi olun!”

3- İyi bir gülümsemenin gücünü gözardı etme

Sıcak bir gülümseme insanların sana bakış açısını değiştirebilir. Şaşırtıcı ama aynı etkiyi aynadaki yansımana gülümseyerek de elde edebilirsin!

“Sosyal bir yaratık olan insan başkalarının vücut dilini fark etmeye ve verdiği ipuçlarını okumaya programlanmıştır. Bu yüzden gülümsemek, sıcaklık, yaklaşılabilirlik, ve çekicilik için evrensel bir işarettir” diyor ilişki terapisti, eğitimci ve yazar Shadeen Francis.

“Fakat bu sizin için de geçerli. Aynada kendinize gülümsemeniz ile yakın bir dostunuza gülümsemeniz sonucunda alacağınız sinirsel işaretler çok benzerdir.”

Cardiff Üniversitesi’nde 2009’da yapılan bir araştırma iste mimiklerin insanların modu üstündeki etkilerini ortaya koymuş. Bu araştırmaya göre ise daha çok gülümseyen insanlar daha mutlu hissediyor.

4- Kendi kendine konuşmaktan utanma

İnsanların sana tavsiyeler vermesi moralini yükseltiyor olabilir ama birini beklemene gerek yok.

Kulağa saçma gelebilir ama kendin hakkında sevdiğin şeyleri seslendirmek bu özelliklerini doğrulamanı sağlayacak. Ve emin ol kendine verdiğin değer artacak!

Francies’e göre ilgi göstermek ve almak odak isteyen bir eylem: “Odağınızı ve ilginizi verdiğiniz her şey bilinç sahanızı genişletecektir. Sahip olduğunuz güzelliklere odaklanmak, ister iç ister dış olsun, onları daha belirgin kılar. Güzelliklerinizi kabul ettiğiniz anda onları tam anlamıyla deneyimlemeye de başlarsınız”.

European Journal of Social Pscyhology’de 2014 yılında yayınlanan bir araştırma, kendi kendine konuşan kişilerin daha başarılı ve özgüvenli olduğunu öne sürdü. Yapılan deneyler sonucunda, insanlar arkadaşlarıyla konuşur gibi kendileriyle konuştuklarında daha enerjik oluyorlar.

5- Kendini sabotaj etme

Ulusal Sağlık Enstitülüeri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kendileriyle ilgili olumsuz yönlere odaklanan kişiler, kendilerinden şüphe duymaya daha yatkınlar ve daha düşük bir öz tatmin oranına sahipler.

Kendiniz hakkında negatif cümleler kuruyorsanız bunu neden yaptığınıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Çünkü bu ifadeler kendiniz hakkında daha kötü hissetmenize ve kendi imajınıza zarar vermenize yol açıyor.

Psikolog Jodi De Luca, insanlara bu şekilde davranmalarına neyin sebep olduğunu belirlemelerini ve mümkünse sebebi ortadan kaldırmalarını tavsiye ediyor. "Özellikle, kendi kendini sabote eden ifadeleri neyin tetiklediğine dikkat edin" diyor. "Belirli bir ortam mı? Kişi mi? Durum? Kendiniz hakkında negatif cümleler kurmanıza neyin neden olduğunu belirlediğinizde, kendinizi yakalama, olumsuz öz ifadeleri olumlu ifadelere dönüştürme ve hatta onları önleme şansınız daha yüksektir."

6- Başkalarına yargılayıcı yorumlar yapmaktan kaçının

Uzmanlara göre başkaları hakkında kötü ve yargılayıcı yorumlar yapmak özgüveni düşürüyor.

Michigan Devlet Üniversitesi’nden İletişim Profesörü Elizabeth Dorrance Hall’a göre, tanımadığımız birini yargıladığımızda bunun sebebi bilinmeyenin içinde güvenli bir bölge arama ihtiyacı.

Şubat 2019’da Kişilik ve Bireysel Farklılıklar dergisinde yapılan araştırmaya göre yargılayıcı davranmak anksiyete ve depresyonu tetikleyebileceği gibi kendimiz hakkında daha kötü hissetmemize yol açıyor.

Bu nedenle Dorrance Hall, insanları yargılamadan önce iki kere düşünmenizi tavsiye ediyor.

7- İnsanlarla ilişkinizi tartın

Hayatınızdaki toksik bir insanın varlığı, iyi hissetmenizi engelliyor olabilir.

The Journal of Ethics and Education 2015 yılında “yabancılaşmış, değişmiş, ve yanlış ilişkilerin içinde” olduğunu düşünen insanlarla bir anket yaptı. Sonucunda ise bu insanların etraflarındaki kötü ilişkilerin farkında olmadıkları ve bu toksik ortama sürüklendikleri ortaya çıktı.

Eğer sürekli moralinizi düşüren ve size kaba davrandığını düşündüğünüz bir insan varsa onlarla ilişkinizi kesmeyi düşünebilirsiniz.

Daha da önemlisi size iyi hissettiren insanları hayatınızda öncelendirmek. De Luca’ya göre bu insanlarla vakit geçirmek özgüveninizi arttırıyor.

8- Gülüp geçmekten korkmayın

Gülmek ve şaka yapmak sizi daha rahat hissetirebilir. Bu nedenle normalde sinirleneceğiniz küçük bir şeye gülmeye çalışırsanız, üzerinizdeki baskıyı biraz azaltabilirsiniz. Bu da kendinize daha olumlu bir ışık altında bakmanızı sağlayabilir.

Çevrimiçi flört uzmanı Alex Reddle’a göre: “İnsanların hayatın her yönünü çok ciddiye alıyor ve bu da kişiliklerine yansıyor. Kimse her an mükemmel olmak zorunda değil. Önemli olan başkalarının sizi tanımlamasına izin vermemek ve kendin olmak.”

Bir şakaya cesurca gülüp geçmek daha çekici gözükmenize de yardımcı olacaktır.

Kansas Üniversitesi’nin 2015’de yaptığı bir araştırmaya göre birlikte gülen çiftler arasındaki çekim de artıyor. Birbirini tanımayan 51 çiftin bir araya geldiği çalışmada, kadınların onları güldüren erkeklere daha çok ilgi duyduğu anlaşıldı. Beraber daha çok gülen çiftlerin aralarındaki çekim oranı ise daha yüksekti.

9- Sevişin

Sevişmek, kişisel imajınızı güçlendirmenin harika, eğlenceli ve oldukça kolay bir yoludur.

"Journal of Social Psychological and Personality Science" tarafından 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, destekleyici bir partnerle sevişen kişilerin güven ve öz imajlarında artış görüldüğü ortaya çıktı. San Francisco Eyalet Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre ise, seks esnasında ve sonrasında salgılanan feromonlar insanları otomatik olarak size çekebilir ve sizi de onlar için daha çekici hale getirebilir.

10- Ortamdaki en çekici insan senmişsin gibi davran

Özgüvenli mi gözükmek istiyorsun? Özgüvenli biriymişsin gibi davran! Böyle davrandığında bu insanların da dikkatini çekecektir.

“Bir odaya girerkenki havan ya da etrafa attığın bakışlar lehine ve aleyhine olabilecek göstergeledir. Gülümsemeniz, vücut diliniz, ve göz temasınız çok önemli. Kendinizi iyi ve çekici hissetmiyorsanız insanlar üzerinizdeki bu tedirginliği okuyabilir.” diyor Denise Levy.

Journal of Experimental Social Psychology’de 2013’de yayınlanan araştırmaya göre: eğer bir ilham kaynağı arıyorsanız ise kendinizi çekici ve özgüvenli hissettiğiniz bir anı düşünmek bile yardımcı olabilir!

11- Kırmızının gücüne güven

Kendinizi öz güvenli hissetmenizi sağlayan bir gardıroba sahip olmak, kendinizi nasıl gördüğünüz üzerinde oldukça etkili. Daha iyi hissetmek ise farklı bir renk giymek kadar basit olabilir.

Rochester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kırmızı giymenin kadınları otomatik olarak erkekler için daha çekici hale getirebileceğini öne sürüyor. Çalışmada bir erkeğin kırmızı gömlek giyen bir kadına çıkma teklif etme olasılığı yeşil gömlek giyen bir kadına çıkma teklif etme olasılığından daha yüksek ölçüldü.

Kişisel stil sitesi Your Color Style'ın kurucusu Jen Thoden, "tutkuyu, gücü ve şehveti temsil ettiğini" söyledi. Daha ciddiye alınmak ve güçlü hissetmek istiyorsanız, dolabınızı karıştırmakta fayda var.

12- Dik duruş özgüven göstergesidir

İyi bir duruşa sahip olmak sizi çekici gösterir ama aynı zamanda kendinizi iyi hissetmenizi de sağlayabilir.

Psikolojik Bilimler Derneği'nden yapılan bir çalışma, dik oturmanın kendinizi daha güvenli ve güçlü hissetmenizi sağlayabileceğini ortaya çıkardı.

"Güç pozları" veren kişilerin testosteronunda yükselme, kortizolünde (korktuğunuzda salgılanan bir hormon) azalma ve güç hissinde de artış olduğunu bildirdiler.

Bu nedenle, ruh halinizi yükseltmek ve kendinizi daha olumlu bir açıdan görmek istiyorsanız, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çenenizi yukarda tutmak yardımcı olabilir.