Bir markanın anatomisi: Yasemin Eke

Geleceğin ve modanın kesiştiği noktada, sürdürülebilirlik kavramını merkeze alan ve stil alışkanlıklarımızı değiştirmek üzere iddiasını tüm cesareti ile duyuran bir markayla göz göze geliyoruz. Rentony, stil danışmanlarının gösterişli markalar arasından gerçekleştirdiği ürün seçkisiyle günümüzün tüketim hızına sakinlik katarken; modanın geleceğini şekillendiriyor ve gardıroplara yeni bir bakış kazandırıyor. Yasemin Eke, girişimci ruhların ihtiyacı olan ilhamı ise markasının hikayesinde saklıyor.

Röportaj: Baran Alışkan

KİM?

Yasemin Eke kimdir?

İşletme eğitimi aldım ve iş hayatına dünyanın en kurumsal şirketlerinden birinde, üstelik ‘iç kontrolcü’ olarak başladım. Ardından, kendimi moda sektörünün içinde buldum. 10 yıldır medya ve moda alanında stil danışmanlığı yapıyorum. 2020’de kurmuş olduğum Rentony ise birinci önceliğim.

NE?

‘Rentony’ markası nedir, neler yapar?

Rentony, yeni dönem bir elbise kiralama ve e-ticaret şirketidir. Çoğunlukla bulunması ve ulaşılması zor olan markaları, yeni sezon ve stil danışmanları tarafından seçilen özel parçaları, ‘satın alma, kirala!’ mottosuyla uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor. Bu sayede hem sürdürülebilir modaya destek oluyor hem de her an modern ve yeni bir görünüme hızlı bir şekilde sahip olmayı sağlıyor.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

10 yıldan fazla süredir moda sektöründeyim ve birçok farklı projede çalıştım. Hem günümüz koşullarının hem de moda sektörünün girdiği dönüşüm, ‘kiralama’ fikrine çok hazırdı. Dünyada gördüğü ilgi ve yarattığı değişim ise çok ilgimi çekti.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Aslında Rentony, paylaşım ekonomisinin bir parçası ve modanın akışını değiştiren bir hizmet fikri. Kısa dönem ev ve araba kiralama şirketleri, kiralama yapmaya başlayan teknoloji şirketleri, hepsi aynı amaca hizmet ediyor; hızlı tüketimi yavaşlatarak ihtiyacın olanı, ihtiyacın kadar kullanmak. Özellikle moda sektörünün hızına yetişmek, son yıllarda neredeyse mümkün değildi. Kısa dönemli kıyafet kiralamak artık modanın vazgeçilmez bir parçası. ‘Bunu neden kimse yapmıyor?’ diye dolaştığım bir dönem oldu… Sonrasında ben yapmaya karar verdim ama hazırlık süreci beklediğimden daha uzun sürdü.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

Nedense gelecekle ilgili çok uzun uzadıya hayaller kurmayı pek sevmiyorum. Kendimi hep çalışırken bulduğum için de olabilir... Bu soruya yanıt vermeden az önce, ofisimizde gelecekten bahsederken bir haftadan daha uzun hayal kurmadığımızı fark ettik. Umarım herkesin ve her şeyin yerli yerinde olduğu bir gelecek bekliyordur bizi.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

İnsanın kendini başarılı görmesi çok zor ama Rentony’nin bu sektördeki başarısı şimdiden beni mutlu ediyor. Herkese ulaştığımız gün, sanırım Rentony’yi hayallerine kavuşmuş olarak kabul edeceğim.

YASEMİN EKE

Etkileyici bir film: tick, tick... BOOM!

tick, tick... BOOM! Baş ucu kitabım: Fahrenheit 451-Ray Bradbury.

Fahrenheit 451-Ray Bradbury. Favori şarkı: Alex Ebert-Truth.

Alex Ebert-Truth. Rol modelim: Nora Ephron.

Nora Ephron. Çalışma tarzım: İş için tatilden erken dönmek zorunda olmadığım bir çalışma hayatı kurmaya çalışıyorum.

İş için tatilden erken dönmek zorunda olmadığım bir çalışma hayatı kurmaya çalışıyorum. Güzellik rutinim: Hiç makyaj yapmazsan temizlemek zorunda kalmazsın.

Hiç makyaj yapmazsan temizlemek zorunda kalmazsın. Stil ikonum: Mary-Kate Olsen.

Mary-Kate Olsen. İmza aksesuarım: Zeynep Erol tasarımı yüzüğüm.

Zeynep Erol tasarımı yüzüğüm. Benim rengim: Gri.

Gri. İlham kaynağım: Deniz.

Deniz. Bir motivasyon cümlesi: Her işi yapan insan olmak yerine, başarılı insanları bir araya toplayabilirsin.

Her işi yapan insan olmak yerine, başarılı insanları bir araya toplayabilirsin. Unutulmaz bir rota: İtalya’da Radda in Chianti, Siena ve San Gimignano rotası.

*Rentony ürünlerini, internet sitesi rentony.com‘dan bulabilir; ürünleri denemek için İstanbul’da Nişantaşı showroom’unu ziyaret edebilirsiniz.