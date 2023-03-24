Bir mikrobiyoloğa göre otel odasında çok kirli olabilecek 14 yer

Dr Freestone'a göre, çıplak gözle görünmeseler de otel odaları aslında kirli olabilir. Freestone, The Conversation'da yer alan bir makalede, "Sizden önce odanızda kim kalmışsa, mobilyaların, halıların, perdelerin ve yüzeylerin her yerine bakteri, mantar ve virüsler bırakmış olacak. Bu mikrop birikintilerinden geriye kalanlar, odanızın otel personeli tarafından ne kadar verimli temizlendiğine bağlıdır" diyor. Yorumları şöyle:

Mikroplar için önemli bir sıcak nokta asansör düğmeleri. Birçok farklı kişi tarafından sürekli olarak basılıyorlar.

Ortak kapı kolları çok sayıda mikrop barındırabilir. Kalı koluna dokunduktan sonra yüzünüze dokunmadan veya bir şey yemeden veya içmeden önce ellerinizi yıkayın veya bir el dezenfektanı kullanın.

Tuvaleti kirli bir yer olarak düşünebilirsiniz, ancak banyolar aslında daha derinlemesine temizlenme eğilimindedir ve genellikle bakteriyolojik olarak en az kolonize olan ortamlardır.

Su bardağı tek kullanımlık değilse temizlenmeli.

Çarşaflar ve yastıklar her misafir arasında değiştirilir, ancak yatak örtüsü değiştirilmeyebilir. Bu kumaşlar patojenler için görünmez hazneler haline gelebilir.

Minderler, sandalyeler, perdeler ve panjurlar gibi yumuşak kumaş mobilyaların da temizlenmesi zordur.

Odanızda bulunan telefon, su ısıtıcısı ve kahve makinesi gibi cihazlar kullanışlı olabilir ancak sert yüzeyleri onları mikrop noktaları haline getirebilir.

Yatak böcekleri şilte gibi her yerde pusuya yatmış olabilir. Bu kan emici böcekler, kendilerini dar, küçük alanlara gizlemekte ve aylarca beslenmeden uykuda kalmakta uzmandırlar. Bu alanlar şilte ve yatak takımlarının çatlaklarını ve yarıklarını içerir.'

Otel halısında çıplak ayakla yürümekten kaçının. Kendi terliklerinizi veya kalın çoraplarınızı yanınıza alın.

Yanınıza bir paket antiseptik mendil alın ve bunları otel odanızdaki sert yüzeylerde kullanın."

Ona göre otel odanızda bakteri, mantar ve virüsler için sıcak noktalar şöyle: