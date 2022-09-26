Bir Küçük Gün Işığı konusu ne, oyuncuları kimler? Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisi her hafta Pazartesi akşamları ekranlara geliyor. "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla yola çıkan Bir Küçük Gün Işığı'nın senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Diziyi ilk defa izleyecek olanlar Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor" sorularına yanıt arıyor. Yakından bakalım:

Bir Küçük Gün Işığı Künyesi

Kanal: ATV

Yayın günü: Pazartesi, 20.00

Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Başroller: Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu

Dizinin özeti: Dizi her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Yolu zengin iş insanı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir?

Dizi, yılladır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in (Seray Kaya) talihsiz bir olay sonucu gerçeklerle yüzleşip hayata yeniden başlamasını ve umudunun gün ışığına çıkma yolculuğunu anlatıyor. Bu zorlu yolculukta yolu varlıklı iş adamı Fırat (Berk Oktay) ile kesişmesi ise her şeyin daha da karmaşık bir hale getirecektir.

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır.

Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

Bir Küçük Gün Işığı Oyuncuları: Kim Kimdir?

Dizinin internet sayfasında dizinin karakterleri şöyle tanıtılıyor:

Seray Kaya (Elif)



Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.



Berk Oktay (Fırat)





Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.

Esra Dermancıoğlu (Ümran)







Ümran, köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadın. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır. Fırat, hamurunu kendi yoğurduğu ustalık eseriyken Dila ömrünün en zor sınavı… Ama hayatta en çetrefil sınavlar beklemediklerimizden gelir. Ümran, Dila'yla meşgulken asıl tehlikenin Fırat'tan geldiğini göremez.

Tuğçe Açıkgöz (Dila)



Dila, Ayaz Ailesi'nin yaramaz, ele avuca sığmaz, dolu dizgin kızı. Hayattaki en büyük korkusu annesi Ümran'a benzemek… Sırf ondan uzaklaşmak için çok sevdiği babası Cemil'i ve abisi Fırat'ı arkasında bırakarak evden kaçıp yeni maceraya atılmış. Bugün geri döndüğünde içinden çıkılması zor bir bulmacayı da beraberinde getirir. Artık tüm ailenin kimyasını bozup kuralları yeniden yazmaya hazırdır.

Şeyma Korkmaz (Sude)

Sude hırslı, idealist, çekici ve güzel bir kadın. Fırat'ın üniversiteden arkadaşıdır. Aynı sıralarda oturdukları günden beri ona sırılsıklam aşıktır. Ait olduğu yeri çok iyi biliyordur. O Ayaz ailesinin gelini, Fırat'ın koluna takacağı eşidir. Bugün değilse yarın. Bu düşün gerçekleşmesi için göze alamayacağı risk yoktur.

Azra Aksu,

Güneş Hayat,

Yılmaz Bayraktar,

Beran Kotan,

Gizem Ünsal,

Yiğit Yapıcı.

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor?

Bir Küçük Gün Işığı için İtalya'nın Bologna şehrinde set kuruldu. Dizinin İtalya bölümünün ikinci kısmı ise ülkenin romantik şehirlerinden Venedik'te çekildi. Bir hafta boyunca İtalya'da çekimlere devam edecek olan Bir Küçük Gün Işığı ekibi, daha sonra çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.