Bir uçuş görevlisi her zaman yanına aldığı 10 eşyayı anlatıyor

Air New Zealand uçaklarında görev alan Ben Whatman, neredeyse on yıldır havada çalışıyor ve uçarken her zaman 10 temel eşyasını yanına almayı ihmal etmiyor.

Daily Mail'in haberine göre kuru kabin havası nedeniyle, kuru cilt, dudaklar, gözler ve lekeleri önlemek için Ben'in yanında her zaman bir göz spreyi, yüz nemlendiricisi, dudak kremi ve leke temizleyici bulunuyor.

Uçuş görevlisi; gürültü önleyici kulaklıklar ve bunları uçak içi eğlence sistemlerine bağlamak için bir Bluetooth cihazı, telefon şarj kabloları ve lens temizleme mendillerini çantasına koymayı ihmal etmiyor.

Ben'in çantasında ayrıca fermuarlı bir seyahat cüzdanı, bir not defteri ve kalemler bulunuyor.

Onun listesine göre uzun mesafeli bir uçuşta kabin bagajınıza koymanız gereken 10 şey şöyle:

1. Dudak kremi

2. Göz spreyi

3. Lens temizleyici

4. Yüz nemlendiricisi

5. AirPods

6. Şarj cihazları ve kablolar

7. Bluetooth verici

8. Not defteri ve kalemler

9. Leke çıkarıcı

10. Fermuarlı seyahat cüzdanı