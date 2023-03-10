Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk fragman yayınlandı

Netflix, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisini izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını 1441 Productions'ın yaptığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin senaristliğini Ertan Kurtulan, yönetmenliğini ise Ceylan Özgün Özçelik yapıyor. Diziden ilk fragman yayınlandı. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu

Dizi, bir anne ile kızının kaçış öyküsünü konu alıyor. Sürekli birilerinden kaçan ve lüks otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak lüks otellerin yerini köhne motellerin almasıyla, peri masalının söz verildiği gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu kaçış öyküsünde anne av değil de avcı olabilir mi?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi ne zaman yayınlanacak?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 24 Şubat 2023'te sadece Netflix'te yayınlanacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne uyarlama mı?

Perihan Mağden’in aynı isimli kitabından uyarlandı.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları

Dizinin kadrosunda;

Melisa Sözen,

Eylül Tumbar,

Birand Tunca,

Deniz Karaoğlu,

Buçe Buse Kahraman,

Musa Uzunlar,

Hakan Boyav gibi isimler yer alıyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne fragmanı