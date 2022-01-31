BluTV'nin yeni dizisi "Bizden Olur Mu?" yayınlandı! İşte konusu ve oyuncuları

BluTV, 2022 senesinde yalnız kalpleri aşık etmek için kolları sıvıyor ve ‘Bizden Olur Mu?’ adlı yeni özel yapımını izleyicilerle buluşturuyor. Genç kuşağın sevilen oyuncuları Deniz Işın ve Sarp Bozkurt’u buluşturan dizide ikili, bir ilişki kitabına başvuruyor ve olanlar oluyor. ‘Bizden Olur Mu?’, tüm bölümleriyle bugünden itibaren BluTV’de yayınlandı.

BİZDEN OLUR MU? DİZİSİ KONUSU

BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Bizden Olur Mu?’, aşk hayatında mutlu olamamak gibi bir ortak noktası olan bu ikiliyi bir araya getiriyor ve karşılarına çıkan ilişki kitabı rehberliğinde hayatlarının aşkına doğru gittikleri yolculuğa izleyicileri dahil ediyor.

BİZDEN OLUR MU? DİZİSİ OYUNCULARI

Bugünden itibaren tüm bölümleri platformda yayına giren dizi genç kuşağın çok sevilen iki oyuncusu Deniz Işın ile Sarp Bozkurt’u bir araya getiriyor. Işın ve Bozkurt'a Başak Gümülcinelioğlu ve Berkay Tulumbacı eşlik ediyor. İzleyenlerin kendilerinden çok şey bulacakları ve bolca eğlenecekleri dizi, yaklaşık 15 dakikalık bölümleriyle tadı damakta bırakacak bir hikaye paylaşacak.

Yönetmen koltuğunda Emre Bahadır Çırakoğlu’nun oturduğu, yapımcılığını ise Huysuz Film’in üstlendiği ‘Bizden Olur Mu?’, tüm bölümleriyle BluTV’de yalnız kalplere aşk değneğini dokundurmak üzere bugün izleyicilerle buluşuyor.

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