Netflix Şubat programı belli oldu: İşte Şubat ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Netflix Türkiye, Şubat2022 takvimini yayınladı. Netflix, Şubat ayında da izleyicileri pek çok orijinal yapımla ve lisanslı içerikle buluşturacak. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Aşk Taktikleri, 11 Şubat'ta sadece Netflix'te.

Yolları ansızın kesişen müzik tutkunu Deniz ile motosiklet yarışçısı Ese, görünüşte ayrı dünyaların insanları. İkilinin bu dünyaya fazla gelen aşkını izleyeceğimiz UFO, 23 Şubat'ta Netflix ekranlarındaki yerini alıyor. İşte Şubat ayı filmleri, dizileri, belgeselleri...

NETFLİX ŞUBAT AYI DİZİ PROGRAMI

Disenchantment: 4. Kısım / 9 Şubat

Talihsizliklerin peşini bırakmadığı Prenses Bean, arkadaşlarıyla birlikte yeni tehditlerle karşılaşırken kendini Steamland'de, bir su altı kalesinde ve cehennemde bulur.

YENİ DİZİ



Inventing Anna / 11 Şubat



Girişimci mi, sahtekâr mı? Gerçek bir öyküden uyarlanan bu dizide bir gazeteci, Anna Delvey'nin New York sosyetesini Alman bir mirasyedi olduğuna nasıl inandırdığını araştırır.

YENİ DİZİ

Young Wallander: Killer's Shadow /17 Şubat

Kurt, tüm ülkede infiale yol açan haberle bağlantılı görünen gizemli, dehşet verici bir ölümü soruşturur. Üstelik bu cinayet, Rask'ın Malmö'deki ilk vakalarından biridir.

Space Force: 2. Sezon / 18 Şubat

Yeni bir yönetimle çalışan General Naird ve sorunlu ama sevimli mürettebatı, Uzay Kuvvetleri'nin varlığının sürdürülmeye değer olduğunu dört ay içinde kanıtlamak zorunda.

Vikings: Valhalla / 25 Şubat



Vikings'ten 100 yıl sonrasını konu alan devam niteliğindeki bu dizide, yeni bir efsanevi kahraman kuşağı kendi kaderini şekillendirmek ve tarih yazmak için ortaya çıkar.

NETFLİX ŞUBAT AYI FİLM PROGRAMI

AŞK TAKTİKLERİ / 11 Şubat

Aslı, gerçek adını saklayarak ilişkiler hakkında oldukça popüler bir blog yazan, erkekleri çözdüğüne inanan bir moda tasarımcısıdır. Kerem ise kadınlara inanmayan, kısa süreli ilişkiler yaşayan, çapkın ve kadınları çözdüğüne inanan bir reklamcıdır. Aşka inanmayan bu iki genç, bir diğerini kendine âşık etmek için bir iddiaya girince sıra dışı taktiklere başvurmaya başlar. Türlü tesadüfler ve komik olaylar sonucunda kader onları birbirine bağlar ve aralarında mutlu bir aşk filizlenir.

TALL GIRL 2 / 11 Şubat

Okul müzikalinde başrolü kapmak Jodi için hayallerin gerçeğe dönüşmesi anlamı taşır ama üzerindeki baskı hem öz güvenini hem de ilişkisini zedeleyecektir.

UFO / 23 Şubat

Görünüşte ayrı dünyaların insanları olan müzik tutkunu Deniz ile motosiklet yarışçısı Ese’nin yolları ansızın kesişir. Ama bu dünyaya fazla gelecek bir aşk onları birbirine bağladı.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX BELGESELİ

JEEN-YUHS: BİR KANYE ÜÇLEMESİ / 16 Şubat -Her Hafta Yeni Bölüm

Rapçi Kanye West'in kariyerini gözler önüne seren bu etkileyici ve samimi üç bölümlük belgeselde yıldızı yeni parlayan bir süperstar ile bir yönetmenin hayatları kesişir.

BİR NETFLIX DİZİSİ

TOY BOY: 2. SEZON / 11 ŞUBAT

Hugo bombalama olayını araştırırken işten arkadaşlarıyla birlikte yeni bir çift düşmanla ve birtakım farklı zorluklarla baş eder.

BİR NETFLIX FİLMİ

BIGBUG / 11 Şubat

Bu bilim kurgu komedisinde androidler aşçı, dronlar güvenlik, robotlar efendi. Ne parlak bir gelecek! Ama çatlaklar baş gösterip yapay zekâ isyanı çıkınca iş değişecek.

BİR NETFLIX DİZİSİ

RAISING DION: 2. SEZON / 1 Şubat

Nicole süper güçleri hakkında daha öğrenecek çok şeyi olan oğlunu yetiştirmeye devam eder ama Dion giderek güçlenirken tehlike düşündüklerinden daha yakın olabilir.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

THE CUPHEAD SHOW! / 18 Şubat

Popüler video oyunundan uyarlanan bu animasyon dizisi, fevri Cuphead ve onun kolayca kandırılabilen kardeşi Mugman'in başlarına gelen talihsizlikleri konu alıyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

MURDERVILLE / 3 Şubat

Oyuncuların doğaçlama yaptığı bu suç komedisinde eksantrik dedektif Terry Seattle, bir dizi cinayeti soruşturmak için her şeyden bihaber ünlü konuklarla el ele veriyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

DÜŞÜŞ: BOEING DAVASI / 18 Şubat

Araştırmacılar, Boeing'in kârı güvenliğin önüne koymasının birkaç ay içinde art arda yaşanan iki korkunç kazaya katkıda bulunmuş olabileceği iddiasını inceliyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

TEKSAS KATLİAMI / 18 Şubat

Bu devam filminde Teksas'taki bir hayalet kasabayı yeniden canlandırmak isteyen fenomenler, insan derisinden bir maske takan kötü şöhretli katil Deri Surat'la karşılaşır.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

KOZMİK KID: 3. SEZON / 3 Şubat

Yerel Kahramanlar, Dünya'nın en büyük koruyucularına dönüşünce Kid'in süper kahramanlık hayalleri gerçek olur. Ancak bu muhteşem macerada bir terslik vardır.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

GABBY'NİN HAYAL EVİ: 4. SEZON / 1 Şubat

Gabby önderliğinde yeni dersler ve sürprizlerle dolu maceralara atılan Pandi, Çılgın Kedi, Kekedi, Karton Yavru Kedi ve diğer sevilen dostlara Floyd da eşlik ediyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

MADEA'NIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ / 25 Şubat

Geri dönen Madea, torununun oğlunun üniversite mezuniyet töreninde bir aile draması yaşanırken hiçbir saçmalığa müsamaha göstermiyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

SWAP SHOP: 2. SEZON / 16 Şubat

Birinin çöpü bir başkasının kazancı. Deneyimli koleksiyoncular büyük paralar karşılığında satabilecekleri kelepir ürünleri bulmak için Tennessee'de yollara düşüyor.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

YEŞİL ŞÖVALYE / 11 Şubat

David Lowery'nin yönettiği Yeşil Şövalye, krallığa olan bağını kanıtlamak için kendisine meydan okuyan düşmanı Yeşil Şövalye'ye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Sir Gawain’in hikâyesini konu ediniyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR / Çok Yakında

Bir çocuk mahkemesindeki karmaşık davalara bakan sert bir yargıç, küçük yaştaki suçlulara karşı hissettiği nefreti adalet ve cezaya olan sıkı inancıyla dengeler.