Bu yıl annelerimizi hediyelerle şımartıyoruz

Annelerin pandemi şartlarında yaşadığı zorluğu tahmin etmek hiç kolay değil. Küçük çocuğu olan anneler, bir yandan kendisini, bir yandan “pandemi nedir” anlayacak yaşta olmayan çocuğunu virüsten korumak için çabalarken, evli barklı yetişkin çocuklara sahip, belki de artık torun sahibi olmuş anneler içinse şartlar daha da zor. Yaşları gereği bütün bir sene çocuklarından ve torunlarından uzak kalan annelerimizi bu yıl anneler gününde şımartmayı hayal ediyorduk ama yine kapanma zorundalığı ile onlardan uzak kaldık. Ama uzakta kalmak annelerimizi unutmak ve kapanma biter bitmez güzel bir Anneler Günü kutlaması organize etmemek için bahane değil. Peki bu yıl onları nasıl şımartabiliriz? İşte küçük tavsiyelerimiz.

1. Şık bir kıyafet veya orijinal bir aksesuar

Anneler günü hediyesi için, bu kapanma döneminde hediye seçmek çok zor bir iş. Ama ona moral vermek ve yeninden özgürce gezebileceğiniz günlerde giymesi için şık elbiseler, orijinal aksesuarlar, belki şık tasarımlı bir gümüş kolye ya da bir altın küpe hediye etmek isteyebilirsiniz. Neden olmasın?

2. Okumak zihni dinlendirir

Okuma alışkanlığımızın gitgide yükseldiği, pandemili bir dönemde özellikle de ileri yaşta biri için, elinde kitap tutmak zorunda kalmadan, masaya veya kucağına koyduğu ekrandan kolayca kitap okumasını sağlayacak bir tablet, hoş bir hediye olabilir. Aynı zamanda bu tablet, anneniz için dijital dünya ile daha kolay iletişim kurması için de bir kapı görevi görecektir. Kullanışlı bir hediye olacağını tahmin edebilirsiniz.

3. Elektrikli ev eşyası

Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle annenizi ziyaret etme sıklığınız azalmış olabilir ama evindeki ihtiyaçlarını bir gözden geçirip ona hayatını kolaylaştıracak, ya da evde eksik olduğunu düşündüğünüz elektrikli ev eşyalarıyla da destek olabilirsiniz.

4. Ve güzel bir koku

Kokular insanın ruh halini doğrudan etkiler. Zor şartların geride kalacağına dair ilham veren, evinde bahar esintileri yaratacak, ruhunu okşayacak güzel bir parfüm, annenizin yüzünde gülücükler açtırabilir.