Bulaşık süngeri bakteri üretir mi? Mikrop yaydığını nasıl anlarsınız?

Dr. Reginald Nguyen, "Klozetten daha kirli olan nedir? Mutfağınız," diyor. Kesme tahtaları, tezgahlar, kahve makineleri, lavabolar... Düzgün bir şekilde temizlenmezse, hızla kötü böceklerin üreme alanı haline gelirler. Ancak şu anda muhtemelen bakterilerle dolu bir şeyiniz var: Mutfak süngeriniz. Evet, düzenli olarak dezenfekte etseniz bile. İşte nedeni.

Süngerler asla kurumaz

Araştırma bilimcisi Trond Mretr, ''Nem ve mikroplar en iyi dostlardır. Salmonella ve diğer bakteriler süngerlerde fırçalardan daha iyi büyür ve yaşarlar. Bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumamasıdır," diyor. Tek bir sünger, Dünya'daki insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir.

Ne kadar sık temizlediğinizin önemi yok

Mretr'in Journal of Applied Microbiology'de yayınlanan çalışması, insanların süngerlerini nasıl veya ne sıklıkla temizlediklerinin bir önemi olmadığını gösteriyor; çünkü süngerlerde hala mikroplar duruyor. Mretr, "Sünger nemlidir ve bakteriler için de besin olan yiyecek artıkları biriktirir ve bu da bakterilerin hızla büyümesine yol açar," diyor. "Tüketicilerin süngerlerini kullanma biçimlerinin bakteri büyümesi açısından pek bir önemi yoktu. Süngerler günlük olarak değiştirilmediği sürece tüketicilerin süngerlerde bakteri büyümesini önlemesi çok zordur."

Öldürülmesi zor bakteriler

Mikrobiyolog Markus Egert de mikroplu süngerlerin nasıl bulaşabileceğini araştırdı. Dr. Egert, dezenfekte edilmiş ve mikrodalgada ısıtılmış süngerlerin bile bağışıklık sistemi zayıf olanlara zarar verebilecek Moraxella osloensis adlı bir bakteri içerdiğini keşfetti. Dr. Egert, The New York Times'a "Şimdi histerik olup mutfak süngerinizden korkmamalısınız," diyor. "Ancak zaten hastaysanız veya evde hasta insanlar varsa, daha dikkatli olmalısınız."

Süngerleri çiğ etten uzak tutun

Süngerlerinize özellikle tehlikeli bakterilerin girmesini önlemenin yolları vardır (Unutmayın, tüm mikroplar sizi hasta etmez). Mikrobiyolok Jennifer Quinlan, "Et veya kümes hayvanlarından gelen çiğ sularla uğraşıyorsanız, atılabilen kağıt kullanmalısınız" diyor. "Benimkini her bir ila iki haftada bir değiştiriyorum. Bana göre bu makul."

Çapraz bulaşma

Islak sünger lavabodan çıkarılıp tezgaha silindiği anda çapraz bulaşma meydana gelir. Bunu önlemek zordur çünkü süngerin amacı dökülenleri emmek değil midir? Ve eğer süngeri çıplak ellerinizle kullanıyorsanız, mikropları daha da fazla yayıyorsunuz demektir.

Fırça kullanın

Mretr'in bulguları, bakteri barındırmadığı için fırçanın temizlik için daha iyi olduğunu gösteriyor. "Fırça çok hızlı kuruduğu için zararlı bakteriler ölecektir. Ayrıca, çoğu fırçanın, süngerlerin aksine, potansiyel zararlı bakterilerle doğrudan el temasınızı önleyen bir sapı vardır. Tüketicileri süngerlerini değiştirmeleri gerektiğinde bir dahaki sefere fırçayı denemeye teşvik ediyorum." Diğer uzmanlar da aynı fikirde. Dr. Egert, "Fırçalar, hijyenik açıdan bulaşıkları temizlemek için daha iyi bir seçimdir," diyor. "Bu daha önce tahmin edilmiş olabilir ancak yazarlar bunu bazı güzel deneylerle kanıtlıyor. Ancak, deneyimime dayanarak, insanlar sünger kullanmayı seviyor."